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柯佛感謝菜鳥時獲艾佛森嚴厲指導　覺得虧欠太多

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▲▼柯佛(Kyle Korver)轉戰爵士。（圖／CFP）

▲爵士老將射手柯佛。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

爵士37歲老將射手柯佛（Kyle Korver）生涯16季三分球生涯命中率高達46.4%，是聯盟史上唯三三分命中率達40%的球員。根據美媒《Deseret News》報導，柯佛回憶當年生涯初期效力七六人時，因受艾佛森（Allen Iverson）嚴厲指導影響他生涯表現甚鉅，他坦言虧欠艾佛森太多，是艾佛森使他成為更成熟的球員。

柯佛表示，「我虧欠他太多，當時艾倫森鼓勵我多出手，逼著我跑很多空擋，記很多戰術，有他在我耳邊做的這些指導，讓我變得更成熟。」

「在聯盟待越久越能了解他對我生涯初期的影響有多重要，當時我只是二輪選秀的球員，他曾對我說，他傳球給我是為讓我投進，因為他知道我可以投進，否則他大可不傳球選擇自己出手。」柯佛補充道。

柯佛生涯場均可投進4.7顆三分球，三分球命中率也高達46.64%，是聯盟史上唯三人可達到此三分球命中率的球員，其餘三人分別為勇士柯瑞（Stephen Curry）與艾倫（Ray Allen）。柯瑞曾在受訪時表示，「若要談到聯盟三分射手，柯佛的名字絕對會跳出來，你很難從他身上移走關注，身為一個射手，我很尊敬他。」

柯佛本季三分球命中率仍高達41.3％，場均可投進2.3顆三分球，神奇的是，爵士在去年12月與今年1月所有比賽中，有柯佛投進2顆以上三分球的比賽，爵士拿下15勝1敗戰績，勝率高達93%，柯佛投進三分球與否幾乎與爵士勝利劃上等號，爵士目前以三連勝之姿寫下29勝22敗戰績排名西區第七。

▼柯佛（左）菜鳥球季時受艾佛森（右）指導獲益良多。（圖／CFP）

▲▼柯佛（左）、艾佛森（右）。（圖／CFP）

關鍵字： 柯佛艾佛森七六人爵士NBA
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