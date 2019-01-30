戴資穎持續領跑女單積分下修　因傷退賽馬琳衝第2仍有萬分差

▲戴資穎。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯(BWF)公布最新一期世界排名，戴資穎仍穩坐世界球后的寶座112周，不過由於先前的馬來西亞大師賽未能闖進決賽保分失敗、沒有參加印尼大師賽，積分再往下修至97467分，不過和第二名的西班牙馬琳（Carolina Marin）還有1萬分的差距。

女單排名依舊是戴資穎領跑，戴資穎在馬來西亞大師賽8強止步，也沒有參賽印尼大師賽，因此積分往下掉至97467分，但不影響球后地位，下一場賽事將是3月的全英公開賽力拼三連霸，第2位則是上升2個名次的馬琳，積分為86566，馬琳拿下大馬大師賽亞軍，卻在印尼大師賽因膝蓋傷勢傷退。

馬琳經診斷後為膝蓋十字韌帶斷裂，恐怕要休養半年，將影響奧運積分，第3名為下降一名次的日本奧原希望、第4則是去年拿下年終賽冠軍的印度辛度（PV Sindhu），5至10名和上週相同，依序為大陸陳雨菲、日本山口茜、大陸何冰嬌、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度塞娜（Saina Nehwal）、美國華裔張蓓雯。

男單部分前3名沒有變化，依舊由日本桃田賢斗領跑，大陸石宇奇第2、台灣一哥周天成第3，第4為大馬大師賽亞軍的諶龍，上升一名次，大馬大師賽冠軍的孫完虎則是降一位至第5，6至10名為丹麥安賽龍、印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、印尼金廷、連衝3位的克里斯堤（Jonatan Christie）、蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）。

男雙部分，成絕響的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟仍維持位列第4、廖敏竣／蘇敬恆上升一名來到12、已經拆夥的「雙李配」李洋／李哲輝上升2位至15、盧敬堯／楊博涵下降1位排在25。

▼馬琳。