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魔術強森評勇士不及過去公牛、湖人　無法稱偉大球隊

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▲▼湖人總管 魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森認為勇士無法稱為偉大球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士過去4年拿下了3座總冠軍，無疑成為聯盟最勢不可擋的球隊，加上今年又有卡森斯(DeMarcus Cousins)的加入，戰力又更加提升目前也在追尋三連霸，不過近期湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)在受訪時就表示現在的勇士仍不及過去自己所率領的湖人以及喬丹(Michael Jordan)時期的公牛，仍無法稱為史上最偉大球隊。

雖然勇士過去曾締造73勝9敗的歷史最佳戰績，不過魔術強森仍認為金州軍團仍不是史上最好的球隊，「單季拿下73場勝利毫無疑問是個成就，但這並不意味著勇士有比公牛或我所處的湖人還要好。過去公牛拿下6座總冠軍，湖人則贏了5座，我們兩隊整整統治聯盟10年，勇士還沒有做到這樣，等到完成這項成就有機會成為歷史最偉大的球隊。」

隨後魔術強森也說到現在的勇士很像過去的湖人，「我們先發球員佔據主導地位，替補又是全聯盟最佳。由於比賽速度很快，現在的勇士比起公牛更能反映當時的湖人，因為喬丹和公牛並沒有打快速球風。另外我們先發球員時常第三節打完就休息，末節完全不用上場，因為分差早早被拉開，這也與勇士很像。」

▲公牛喬丹、塞爾提克柏德、熱火卡波諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹過去率領公牛打出王朝取6座總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人勇士魔術強森
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