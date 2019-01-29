詹皇投籃訓練手感火燙　超遠底線「丟」籃秀驚人臂力

▲湖人詹姆斯歸期將近 。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

鵜鶘「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）喊出「賣我」後，不少消息都指出湖人是戴維斯最有可能的下家，湖人好事成雙，因傷缺陣16場的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）復出之日也越來越近，今（28）日練球時投籃訓練影片流出，看得出來手感不差，並且還在最後練起了後場底線直接丟籃的秘密武器。

▲詹姆斯訓練尾聲大秀驚人臂力。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



詹姆斯在上週就開始加入球隊訓練，今天有他投籃訓練的影片流出，他裸著上身看起來是剛結束團隊的練球，留下來自己加練三分外線，有連續投進11球的表現手感不差，到訓練尾聲他更是在後場底線直接往前場投籃，即便沒有將球投進，但也大秀了他驚人的臂力。

湖人總教練華頓（Luke Walton）在球隊訓練結束後受訪開玩笑地說，「他（詹姆斯）現在沒有辦法帶球切入在防守者面前戰斧爆扣，不過他的狀況越來越好，可以切入禁區也能在外圍跳投。」

詹姆斯已經缺陣16場，在他生涯前15個賽季中，從沒有在單季中缺陣超過13場，明天湖人將在主場迎戰七六人，詹皇有可能歸隊。

▲假使湖人盤來戴維斯將有衝擊總冠軍的實力。（圖／CFP）



自從詹姆斯在聖誕大戰弄傷鼠蹊部後，已經缺陣16場，這期間湖人只有6勝10敗的戰績，勝率僅0.375，也從西區第4直線滑落到西區第9。儘管詹皇比當初預期要休養的時間更久，但對於湖人而言只要一哥能及早回來，想搶進季後賽都不是夢。

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