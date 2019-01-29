日本男女單今年0座冠軍　朴柱奉失望：目前難贏下蘇迪曼盃

▲ 桃田賢斗 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯新賽季開打進行了三站，超級300賽泰國大師賽、超級500賽馬來西亞大師賽、超級500賽印尼大師賽，不過台將出師不利，在三站都在16強及8強止步，而日本羽壇也發生類似狀況，讓總教練朴柱奉感到非常失望。

今年首戰泰國大師賽，男單王子維8強止步；馬來西亞大師賽，台將部分王子維首輪遭逆轉、戴資穎八強輸給依瑟儂；日本方面，男單桃田賢斗首輪就輸給同袍西本拳太，西本拳太在16強賽輸給大馬李梓嘉，女單山口茜爆冷首輪輸給大馬吳堇溦、奧原希望8強賽直落二輸給印度塞娜。

▼ 奧原希望。（圖／CFP）

緊接著在印尼大師賽，男單桃田賢斗決賽輸給丹麥安東森、西本拳太次輪輸給印度斯里坎特、奧原希望首輪直落二輸給大陸陳曉欣、山口茜八強直落二輸給泰國磋楚翁（Pornpawee CHOCHUWONG），只有女雙大會第二種子的日本組合松友美佐紀／高橋禮華，直落二退南韓組合金昭映／孔熙容奪冠。

對於日本的表現不如預期，朴柱奉表示，「對於桃田賢斗和其他球員的表現相當焦慮，希望桃田賢斗和女單可以延續連續奪冠的氣勢，但單打項目0冠讓人失望，我們還需要更加提升自己，否則按照目前單雙打的表現，根本無法贏下5月的蘇迪曼盃冠軍。」

朴柱奉也說，「幸好這樣不利的狀況發生在今年一開始，都還有時間再去調整，希望能在下一站能夠爭取好表現。」

▼羽球年終賽,山口茜（圖／CFP）