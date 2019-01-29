運動雲

> >

日本男女單今年0座冠軍　朴柱奉失望：目前難贏下蘇迪曼盃

ETtoday運動雲

▲▼ 桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲ 桃田賢斗 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯新賽季開打進行了三站，超級300賽泰國大師賽、超級500賽馬來西亞大師賽、超級500賽印尼大師賽，不過台將出師不利，在三站都在16強及8強止步，而日本羽壇也發生類似狀況，讓總教練朴柱奉感到非常失望。

今年首戰泰國大師賽，男單王子維8強止步；馬來西亞大師賽，台將部分王子維首輪遭逆轉、戴資穎八強輸給依瑟儂；日本方面，男單桃田賢斗首輪就輸給同袍西本拳太，西本拳太在16強賽輸給大馬李梓嘉，女單山口茜爆冷首輪輸給大馬吳堇溦、奧原希望8強賽直落二輸給印度塞娜。

▼ 奧原希望。（圖／CFP）

▲▼ 羽球年終賽,日本奧原希望。（圖／CFP）

緊接著在印尼大師賽，男單桃田賢斗決賽輸給丹麥安東森、西本拳太次輪輸給印度斯里坎特、奧原希望首輪直落二輸給大陸陳曉欣、山口茜八強直落二輸給泰國磋楚翁（Pornpawee CHOCHUWONG），只有女雙大會第二種子的日本組合松友美佐紀／高橋禮華，直落二退南韓組合金昭映／孔熙容奪冠。

對於日本的表現不如預期，朴柱奉表示，「對於桃田賢斗和其他球員的表現相當焦慮，希望桃田賢斗和女單可以延續連續奪冠的氣勢，但單打項目0冠讓人失望，我們還需要更加提升自己，否則按照目前單雙打的表現，根本無法贏下5月的蘇迪曼盃冠軍。」

朴柱奉也說，「幸好這樣不利的狀況發生在今年一開始，都還有時間再去調整，希望能在下一站能夠爭取好表現。」

▼羽球年終賽,山口茜（圖／CFP）

▲▼羽球年終賽,山口茜（圖／CFP）

關鍵字： 泰國大師賽印尼大師賽大馬大師賽桃田賢斗
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

熱門新聞

中職／挺過黑暗期的模範生　組頭怨彭政閔「超難買」

中職／彭政閔引退？　兄弟與彭政閔30日公布

球哥、庫茲馬等3將恐成湖人搶AD籌碼　詹皇按一眉哥IG文讚

中職／彭政閔球員引退？接班總教練　先赴國外培訓教練

中職／彭政閔引退賽？　中信兄弟主場最後一戰

中職／彭政閔「變電箱事件」嚇壞大家　還搥斷旅外夢

讀者回應

﻿

最新新聞

1總教一席話　潘志芳從「心」出發

2亞瑟士盃排球賽4月開打　1月30日報名

3沃神曝鵜鶘開始聽取各隊報價AD

4湖人若得到AD還能吸引湯神？

5日本男女單今年0座冠軍　朴柱奉失望

熱門新聞

1彭政閔模範生　組頭怨「超難買」

2彭政閔引退？兄弟30日公布重大訊息

3球哥庫茲馬等3將恐成湖人搶AD籌碼

4彭政閔球員引退？先赴國外培訓教練

5彭政閔引退賽？中信兄弟主場最終戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

低調王者-明仁國中

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366