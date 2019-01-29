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「沃神」曝鵜鶘開始聽取各隊報價　湖人積極搶AD

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▲▼鵜鶘，戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯不願留隊瞬間引起外界熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

頂級大前鋒戴維斯(Anthony Davis) 在28日驚傳不願與鵜鶘續約並要求交易，這也引爆世界的關注，不過沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)現在指出鵜鶘開始聽取其他球隊報價，除非他們獲得一個「無法抗拒」的提案，不然不會達成協議，而湖人目前也已經積極展開搶人。

雖然先前戴維斯一直表明希望能幫助鵜鶘贏球並打入季後賽，但目前紐奧良僅取得22勝28敗排西區倒數第3的糟糕戰績，加上去年朗多交易案也讓「一眉哥」相當不滿，最終他也喊出賣我宣言；據「沃神」報導，目前鵜鶘已經聽取各球隊的報價，但他們並不急著在2月7日交易截止日前完成交易，除非有「無法抗拒」的提案。

不過身為豪門並且最有意追求戴維斯的湖人，聽到AD有意出走，現在也積極做出搶人準備，除了戴維斯的經紀人與詹姆斯(LeBron James)是好友之外，紫金軍團也是關注度最高的球隊之一，加上又是少數有能力可以支付他的頂級合約的隊伍，各項因素都讓他們成為有力的追求者，據傳魔術強森以及湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)有信心在交易截止前獲得戴維斯。

▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人被視為做有力搶下戴維斯的球隊。（圖／達志影像／美聯社）

外界同樣認為湖人是AD的首選球隊，洛杉磯也願意放棄2019年的自由市場靈活性，並且用選秀權加上多名年輕球員來換取戴維斯，不過若最終被交易至其他地方，但那都只是在2020年合約到期前的短暫停留地。

除了湖人外，綠衫軍是最大追求對象，不過因「羅斯條款」限制，他們並無法在交易截止前換來戴維斯，「沃神」指出，塞爾提克相當願意用大量的首輪籤以及年輕球員當作籌碼來交易，加上厄文與戴維斯關係很好，綠衫軍知道若戴維斯過來厄文肯定會跟著留下，讓他今年離開波士頓的可能性消失。

戴維斯可以在今夏獲得一份5年2.39億美元續約，或者等到2020年夏天成為完全自由球員，目前AD經紀人並未對鵜鶘做出施壓。

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）

▲厄文與戴維斯關係良好，綠衫軍也想要搶人。（圖／CFP）

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