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卡森斯被犯後重摔　坦言腦中閃過上季受傷驚悚畫面

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 ▲卡森斯上籃遭犯規後重摔。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

▲▼卡森斯（DeMarcus Cousins）（圖／達志影像／美聯社）

卡森斯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）29日對戰溜馬時上籃遭犯規後摔倒，他上季阿基里斯腱撕裂的左腳在落地時差點遭自己身體重壓，但所幸無大礙，勇士最後也拿下勝利，卡森斯賽後表示，他當下感到一陣毛骨悚然，腦中也閃過先前受傷的畫面。

卡森斯表示，「當下覺得毛骨悚然，感謝上帝我沒事，我還是可以馬上站起來，有想到上季受傷的畫面，從那種傷勢後回歸一定會再想到那種最可怕的狀況，幸好我還能夠承受那種重摔。」

卡森斯於第一節抄截後一人帶球至前場上籃，但他遭犯規後摔倒後左腳落地時有不自然扭曲，且摔倒後自行爬到場邊久久不能站起，但他隨後喘口氣後便由隊友拉起自行回到場上，現場溜馬觀眾還有部分掌聲送給卡森斯，卡森斯此役無大礙，此役也攻下復出5戰後的最高得分22分，另外帶6籃板、4助攻。

總教練柯爾（Steve Kerr）針對卡森斯表現表示，「他本場比賽在內線大殺四方，得分應該有超過前幾場，我們有一些比賽計劃，幫他設計戰術，多餵球給他，他對自己狀況跟體能也越來越有自信。」

勇士此役在擊敗溜馬後收下11連勝，卡森斯就此表示，「在這球隊裡，每個人都是高球商的球員，當一支球隊大家都很聰明，達成共識以正確的方式打球就是一件很簡單的事情。」

▼勇士近期收下11連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士卡森斯NBA
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