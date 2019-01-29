史馬特與拜恩斯三分進步神速　教練讚：綠軍的浪花兄弟

▲綠衫軍史馬特（左）、拜恩斯（右）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）與中鋒拜恩斯（Aron Baynes）兩人於休賽期間苦練三分球，29日塞爾提克對戰籃網比賽中他們得到回報，兩人共合計投進6顆三分球、分別攻下21分與16分，塞爾提克最後也以112比104擊敗籃網，賽後總教練史蒂文斯（Brad Stevens）就此兩人火燙手感表示，「他們表現就像浪花兄弟一樣」。

史馬特與拜恩斯兩人本季三分球有巨大的成長，史瑪特由上季的30.1%進步到36.3%，貝恩斯更由14.3％進步到31.7％，史馬特場均可投進1.5顆三分球，貝恩斯則有0.4顆，這也使塞爾提克三分球命中數由上季的聯盟第7進步到本季聯盟第2僅次休士頓火箭。

「浪花兄弟」名稱最早起緣於奧克蘭運動家傳奇強打坎塞柯（Jose Canseco）與馬怪爾（Mark McGwire），但其名在2012年至2015年被勇士隊柯瑞與湯普森的三分神射而打響名號，如今史馬特與貝恩斯受教練以此美名稱讚是相當大的恭維。

史馬特在知道教練以「浪花兄弟」稱呼他與隊友貝恩斯後大笑表示，「還蠻好笑的，但我想我遠不及他們的，我只是好好把握我的出手機會，努力投進三分。」貝恩斯也表示，「我有聽到教練這樣講，但那時候我以為他不是在說我。」塞爾提克本季雖表現不如預期，但目前仍以31勝19敗排名東區第5，招牌防守也使失分排名聯盟第5少。

▼塞爾提克總教練史蒂文斯（圖／達志影像／美聯社）

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