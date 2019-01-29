籃網羅素生涯最出色賽季　一月三分命中數東區最多

▲羅素單月命中三分球東區球員最多。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

籃網29日作客波士頓最終以104比112落敗，不過當家後衛羅素(D'Angelo Russell)的表現仍相當亮眼，全場仍繳出25分，2籃板，4助攻的數據。而他今年的蛻變也成為布魯克林現在能保有東區前8戰績的重要因素，羅素在1月的表現更是相當火燙，在本戰之前他單月投進48記三分球創下了隊史紀錄，同時還是東區最多的紀錄。

上賽季籃網還是聯盟大爛隊，加上又有傷病困擾，僅拿下28勝54敗在東區排名倒數第4，今年季初他們雖然打了8勝18敗的戰績，但隨後他們開始做出調整，目前已經衝到27勝24敗排在東區第6。能有這樣的好表現，球隊重要人物羅素絕對功不可沒。

2015羅素以榜眼身分進入聯盟後就備受外界期待，隨著湖人把他交易到籃網，雖然一開始他並沒有特別出色，但到本賽季他有著重大的突破，目前他場均可以繳出19.3分，3.8籃板，6.4助攻，在得分和助攻方面都創下生涯新高。更誇張的是，羅素在進入一月以來，已經命中48顆三分球創下隊史單月三分命中紀錄，同時48記三分球也是東區命中最多的球員，29日面對綠衫軍一戰，他的三分球8投4中，目前1月已經累計投進52球。

在羅素帶領下，籃網一月的13場比賽中一共贏下10場，本戰敗給綠衫軍之前，籃網打出一波6連勝，這也讓他們一直保有季後賽席位，只要接下來不出意外，他們將有望自2014賽季後再次重返季後賽。

▲羅素本賽季打出生涯年。（圖／達志影像／美聯社）