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昔日捕手大物曾於2013奪冠軍戒　MLB「字母哥」退休

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▲資深捕手沙塔拉馬奇亞宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲資深捕手沙塔拉馬奇亞宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

今年休賽季自由市場依舊冷清，距離大聯盟春訓只剩下3週時間，上季僅在老虎隊留下5場出賽記錄的資深捕手沙塔拉馬奇亞（Jarrod Saltalamacchia），決定離開職棒賽場，在台北時間29日宣布結束12年大聯盟生涯。

據資深記者羅森索爾（Ken Rosenthal）消息來源，這位大聯盟「字母哥」決定退休，隨後也在臉書專頁向球迷正式宣布高掛球鞋的消息。大聯盟自由市場寒冬，加上近年成績大幅下滑，以及家庭因素，都是沙塔拉馬奇亞退休的原因。

去年在自由市場等不到工作機會，33歲的沙塔拉馬奇亞參加球員工會自辦的「自由球員春訓營」，在開季前與前東家老虎簽下小聯盟合約，但大部分球季都在3A度過，僅在9月擴編時短暫上大聯盟，5場出賽7打數0安打，僅靠1次保送上壘，這也是他在大聯盟最後身影。

2003年選秀會勇士在首輪第36順位挑中沙塔拉馬奇亞，花了4年時間於2007年展開大聯盟生涯，在大聯盟打滾12個年頭，效力過7支球隊，其中在遊騎兵、紅襪分別待4年時間最長，並於2013年效力紅襪時獲得生涯首枚冠軍戒指。

沙塔拉馬奇亞大聯盟生涯累積895場出賽，打擊三圍.232/.306/.408，留下110支全壘打、381分打點成績。

紅襪沙塔拉馬奇亞擊出再見全壘打，興奮地把球衣脫掉。(圖／達志影像／美聯社)

▲沙塔拉馬奇亞在2013年效力紅襪獲得冠軍戒。(圖／達志影像／美聯社)

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 字母哥沙塔拉馬奇亞紅襪
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