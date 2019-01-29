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中職／「球迷塞車中」　彭政閔在職棒寒冬中喚回球迷

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▲▼中職例行賽,兄弟VS統一。彭政閔（圖／記者李毓康攝）

▲彭政閔（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

中職傳奇球星「恰恰」彭政閔傳退休消息，彭政閔最經典一句話「球迷還在塞車吧！」當時正處於寒冬中的中華職棒，不少球迷聽到這句話感到好心酸，紛紛回球場向恰恰報到「我們沒塞車」。

中職今年滿30週年，走過不少風風雨雨，1999年經歷簽賭風暴，靠著2001年11月的世界盃回升，兄弟象三連霸等，2005年場均觀眾人數還達3000以上，但2006年又開始下滑到2264人，2007年則是2024人，2008年甚至降達1922人，是繼2001年後再度跌破2000人。

儘管該年有奧運8搶3國際賽，但仍難救票房，甚至傳出兄弟象因一年虧4千萬而打算解散的消息，兄弟球星彭政閔當時想到比賽前空蕩蕩的看台，就感嘆道，「比賽即將開打，我們安慰自己，球迷在塞車。」打到第5局仍沒看到增加球迷，恰恰只好告訴自己「他們上班太累了，沒辦法來看球。」倪福德在旁聽了也點頭附和。

這番話讓死忠球迷相當心疼，紛紛開始回到球場，掛上布條「恰恰，我們沒塞車！」讓球迷開始回流一些。不過大環境動盪不斷，甚至那年球季結束又爆發米迪亞暴龍事件，一連串簽賭風暴又讓中職低迷一陣子。

但彭政閔仍堅守崗位，2013年靠著中華隊在經典賽感動球迷，場均觀眾一口氣從2012年的2432暴升至6079。彭政閔的那番話沒有被遺忘，一起走過中職寒冬的球迷，偶爾還是會想到彭政閔的那聲嘆息。

關鍵字： 中職彭政閔
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