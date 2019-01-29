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中職／恰恰不受咪咪眼影響　中職史上最強選球王

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記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟球星彭政閔除了有著招牌的「恰式打法」外，也用標誌性的「咪咪眼」擄獲不少球迷的芳心，儘管眼睛不大但完全不影響他的「選球眼」，生涯至今18個賽季總共獲得924次保送是中職歷史保送王，並且與第二名已經退役的黃忠義相比多出了324次保送。

彭政閔2001年加入中職後，至今18個年頭過去出賽了1708場比賽，總共7042個打席，選到924次保送、78次故意四壞都是中職史上最多，並且這項數據領先其他球員一大截，目前在保送數上歷史第2的是退役的黃忠義600次，接下來到歷史第5都已經退役，現役中的周思齊、林智勝分別排在歷史第6、7，不過保送次數也都只有518、512，並且考量到這兩位球員進入生涯末期也無力追趕恰恰的紀錄。

2017 中職例行賽Lamigo桃猿VS中信兄弟。彭政閔（圖／記者李毓康攝）

▲彭政閔在中職保送紀錄無人能敵。（圖／記者李毓康攝）

彭政閔累積出如此驚人的保送數據，除了要有很長且健康的職業生涯外，還有就是從2009年開始中職縮減為4隊後，因應轉播權的問題各隊例行賽從100場提高到120場，增加出賽場次，這也讓彭政閔有著更多上場打擊的機會。

除了上場數比過往多外，彭政閔優異的進攻火力也會讓投手卻步不敢正面對決，因此投得比較閃躲，再加上恰恰又不追打壞球使得保送出現相當頻繁。

關鍵字： CPBL兄弟象中信兄弟恰恰彭政閔四壞
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