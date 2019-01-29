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GT Master Asia雪邦站　FIST Team AAI新秀連2回合奪勝

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▲FIST Team AAI新秀車手Betty Chen和Oscar Lee連兩回合拿下勝利。（圖／星予公關提供）

▲FIST Team AAI新秀車手Betty Chen和Oscar Lee連兩回合拿下勝利。（圖／星予公關提供）

體育中心／綜合報導
 
AAI車隊近兩年積極培訓的兩位年輕車手Betty Chen與Oscar Lee，在去年車隊的規劃下，首度搭檔參加GT Master Asia上海站賽事，並一舉拿下登上頒獎台的好成績。經過第一次的實戰經驗之後，歷經數個月的訓練工作，車隊再度安排兩位車手參加2018-2019 GT Master Asia在馬來西亞雪邦賽道的封關站比賽，希望讓兩位年輕車手多多累積經驗，來備戰今年度的挑戰。
 
經過幾個月來的密集培訓，兩位車手在速度上有著明顯提升，在這次GT Master Asia所有參賽車手中，整體表現也可圈可點，甚至比高級別的GTC組車手的速度還要快。兩位車手從賽前練習開始，到排位賽與決賽，完全沒有任何失誤，以排位賽的時間來看，幾乎做出跟去年參賽的職業車手相同單圈時間，兩回合決賽也順利都拿下勝利。在這次的比賽中，雖然參賽車輛較少，不過以兩位車手在比賽中展現出的速度來看，即使參賽車輛增加，要拿下前兩名也絕對是沒有問題的事。

▲FIST Team AAI新秀車手Betty Chen和Oscar Lee連兩回合拿下勝利。（圖／星予公關提供）

▲FIST Team AAI新秀車手Betty Chen和Oscar Lee連兩回合拿下勝利。（圖／星予公關提供）

▲FIST Team AAI新秀車手Betty Chen。（圖／星予公關提供）
  
根據擔任車隊培訓教練的資深國際車手陳俊杉表示：「Betty Chen與Oscar Lee這兩位年輕車手不僅速度快、技術好，以單圈速度來看，已經跟我不相上下。不過單圈時間快，並不代表在比賽中能夠拿下好成績，因為比賽過程中，會發生太多不可預期的狀況，要如何去應付這些狀況，則是需要經驗的累積，這也是兩位車手往後所要加強的環節。」
 
至於車隊對於兩位車手今年度比賽的安排與規劃，目前已經確定會參加全年度China GT Championship比賽，同時也會安排參加部份其它賽事。此外，為了讓兩位年輕車手能夠更迅速的累積參賽，以及在不同賽道比賽的歷練，車隊預計也會規劃一到兩場在歐洲的賽事，希望兩位車手能夠迅速累績更多的參賽經驗。

▲FIST Team AAI新秀車手Betty Chen和Oscar Lee連兩回合拿下勝利。（圖／星予公關提供）

▲FIST Team AAI車手Oscar Lee出征2018-2019 GT Master Asia雪邦站。（圖／星予公關提供）

關鍵字： GT Master AsiaFIST Team AAIBetty ChenOscar Lee
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