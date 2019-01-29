中職／彭政閔「變電箱事件」嚇壞大家　還搥斷旅外夢

▲彭政閔手傷。（圖／記者劉峻誠攝）

體育中心／綜合報導

中職傳奇球星「恰恰」彭政閔傳退休消息，運動員受傷難免，不過恰恰最令人深刻的還是「變電箱事件」，此舉不但讓他掛免戰牌，還失去旅外的機會。

時間回到2005年的8月26日，當時正值生涯第5年顛峰的彭政閔，在嘉義縣棒球場兄弟與誠泰之戰，對決左投林英傑，他先被觸身球，然後再自打球，最後被三振，恰恰事後透露，「一時氣不過才敲變電箱。」

這起「變電箱事件」震驚球團和球迷，因為彭政閔一直以來常常保持笑容，維持著好好先生的模樣，這個舉動並不符合他平時作風。而且這個舉動不但把自己弄傷，還造成團隊戰力損失，因此當時兄弟象領隊洪瑞河很生氣，還將他降薪10萬作為警惕，除非兄弟打進季後賽，否則不會回升。

兄弟象隨著彭政閔受傷戰績下滑，最後無緣季後賽，他的薪水也無法回升。變電箱事件影響甚大，彭政閔隔年出賽銳減到48場，還好撐過這段時期，他2007年恢復到97場出賽，打擊率0.362成績，2008年更以0.391的打擊率奪回打擊王。

時隔10年多，彭政閔有次回想此事，還自爆原本有機會旅外，當時日本球隊探詢過，但因受傷沒有下文，2007至2008年間也有機會旅外，但考量小聯盟合約作罷，隨著年紀增長也斷了旅外夢，儘管如此，彭政閔仍持續在中職的崗位上，扮演本土球員的精神領袖，陪伴著球迷至今。