白襪就要馬查多！　大舅子打Facetime全隊動員招募

▲白襪全隊動員招募馬查多。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由球星馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）始終都是白襪休賽季的網羅目標，特別是為了爭取馬查多加盟，白襪還從大舅子、好友下手，現在全隊總動員出面幫忙招募，盼望打動馬查多的心，考慮在芝加哥落腳。

週末白襪球迷會上，阿隆索（Yonder Alonso）、阿布瑞尤（Jose Abreu）和孟卡達（Yoan Moncada）都出席了這場活動，現在白襪球迷最關心的就是馬查多，三人也輪流招募馬查多。

「我跟馬查多一直有在傳訊息，活動開始前我還打FaceTime給他，我跟孟卡達還有阿布瑞尤，我們3人跟他小聊了幾句，打聲招呼。」先前從從印地安人交易來一壘手阿隆索（Yonder Alonso），正是馬查多的大舅子。

去年冬季會議結束後，阿布瑞尤親自前往球場與馬查多見面，試圖給他留下深刻的印象，同時告訴他白襪實力有多麽的堅強，他的加入將為白襪帶來榮耀。孟卡達也表達了渴望跟馬查多一起打球，期待一起並肩作戰。

休賽季白襪爭取馬查多的動作可謂是非常積極，12月雙方當面會談之後，球團在今年1月中提出一紙1.75億至2.5億之間的報價，雖然當時美媒報導的7年1.75億遭到經紀人羅薩諾（Dan Lozano）否認，不過白襪最先開價展現出誠意。

白襪總經理漢恩（Rick Hahn）表示，「我們現在正處於一個潛在的位置，如果我們沒有在這場爭奪戰勝出，球迷將感到失望，我認為這是球團向前邁出的重要一步。」

▲阿隆索是馬查多的大舅。（圖／達志影像／美聯社）



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