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WCBA／台元追分時刻瘋狂失誤　國泰笑納開季4連勝

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▲▼國泰，16號 陳薇安、12號 林育庭。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

儘管面臨主力出走WCBA，尋求9連霸的國泰女籃仍展現WSBL霸主實力，面對台元上半場戰成平手，而最後5分鐘也僅有5分的領先，所幸靠著吳宜庭的三分球拉出9比0攻勢擴大到雙位數差距，終場78比67拉出四連勝，讓轟炸生涯新高22分的彭曉彤成為悲劇英雄。

上季冠軍賽G2上演「絕殺上籃」直落二擊敗台元奪冠的頭號得分手黃凡珊，與黃英利、陳鈺君一同西進中國WCBA，國泰緊急從拉上黃鈴娟、陳薇安、羅蘋以及黃柔甄頂替，雖然年紀尚淺，但這幾人都在各大國際賽事中累積不少經驗，讓國泰保持著爭冠實力。

第一循環雙方戰況膠著，國泰在最後6分鐘才拉開比分以71比59勝出。28日台北體育館再次碰頭，上半場打完戰成平手，第三節國泰靠著藍浩語獨攬9分才拉開到9分差距。比賽最後5分鐘台元追到5分差，但關鍵時刻卻接連發生失誤，吳宜庭三分球命中打出9比0攻勢，終場以78比67開季四連勝。

▲▼台元，彭曉彤。（圖／籃協提供）

陳薇安繳出20分、4籃板、3助攻、5抄截、3阻攻的全能成績單，藍浩語19分進帳，林育庭17分、8籃板，吳宜婷挹注10分、5助攻。台元方面，彭曉彤以66.7%的高外線命中率飆進4顆轟炸生涯新高22分，蔡佩真與蘇苡瑈分別挹注16分、11分。

關鍵字： 國泰台元陳薇安彭曉彤WSBL
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