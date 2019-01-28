「舞王」空氣吉他彈哪首？　原來是經典歌曲《Beat it》

▲史蒂文森上演「空氣吉他」秀。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人「舞王」史蒂文森（Lance Stephenson）在隊上刮起一波「空氣樂團」的風氣，今（28）日交手太陽的比賽中，末節從板凳殺出砍10分再度刷起他的招牌「空氣吉他」，賽後他向記者表示他是在彈麥可傑克森（Michael Jackson）的經典歌曲《Beat it》。

湖人近期面臨嚴重的傷病問題，除了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）依舊尚未歸隊外，還有控衛少主博爾（Lonzo Ball）今天連庫茲馬（Kyle Kuzma）也都沒有出賽，不過史蒂文森從板凳出發，上場21分鐘高效率攻下17分外帶3籃板、4助攻，也幫助球隊終止三連敗。

▲麥可傑克森的經典歌曲《Beat it》。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



史蒂文森的招牌慶祝動作「空氣吉他」，當他進球後板凳區的隊友也跟著一起彈起了吉他組成「空氣樂團」，今天賽後記者問他在彈空氣吉他的時候腦海裡有想要彈什麼歌曲。史蒂文森笑著想了一下說，「今天晚上我彈的是《Beat it》啊！」

今年28歲的史蒂文森本季轉戰湖人，儘管每場只有約15分鐘的上場時間，不過仍可以貢獻場均7.2分、3籃板、2.1助攻，是湖人陣中重要的板凳戰力。

▼史蒂文森招牌慶祝動作「空氣吉他」。（圖／達志影像／美聯社）

