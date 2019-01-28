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「邪惡帝國」隕落　道奇放棄哈波讓媒體球迷很失望

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▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇退出哈波爭奪戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

新一代「邪惡帝國」掌門人道奇隊，在歷經世界大賽「二連亞」挫敗後，也開始在省錢，不打算無限度的亂花錢。對那些早已習慣道奇花錢不手軟的球迷來說，道奇今年休賽季的補強動作實在令人失望。

球星哈波（Bryce Harper）投入自由市場備受關注，自從休賽季開始道奇一直對他很感興趣，去年底與紅人完成重磅交易，更被認為是在為哈波清空間，但道奇有豪華稅的考量壓力，表明不會給哈波一張10年長約，也確定在這場爭奪戰中失去競爭力。

在放棄追逐哈波後，道奇找到其他補強人選，以4年5500萬美元簽下外野強打波洛克（A.J. Pollock）。道奇不像過往砸重金搶人，根據CBS Sports報導，自2015年以來，道奇團隊薪資已經下降將近1億美元。

大聯盟最貴球隊道奇在連繳4年豪華稅後，似乎放棄了「邪惡帝國」的頭銜，計劃在未來4年將團隊薪資壓在豪華稅門檻之下，而一份計畫報告中顯示，道奇未來2年的團隊薪資大約在1.85億美元，這將低於2.06億美元的大聯盟豪華稅門檻。

即便事實擺在眼前，道奇總裁卡斯騰（Stan Kasten）卻駁斥球隊想省錢的消息，「這都是媒體奇怪的論述，如果我們可以不超出豪華稅門檻，又能做我們想做的事，我相信我們絕對比你們所寫的，還有更多的優勢及好處。」

▲▼2018國聯冠軍戰G7，道奇，馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇計畫未來4年避開豪華稅。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 邪惡帝國道奇哈波
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