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金鶯「鋸砲」打率.168史上最爛　戴維斯誓言找回雄風

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▲金鶯隊巨砲戴維斯(Chris Davis)。(圖／達志影像／美聯社)

▲金鶯巨砲戴維斯上季打擊率.168締造難堪紀錄。(圖／達志影像／美聯社)

記者路皓惟／綜合報導

昔日全壘打王金鶯戴維斯（Chris Davis）上季打擊爛到炸，以打擊率.168作收寫史上單季最爛打擊率，在度過這噩夢般的賽季，今年球季他只有一個目標，就是找回昔日巨砲本色。

「我深深吸了一口氣，然後選擇讓它過去。」戴維斯在金鶯球迷會上表示，「我必須不斷處理場上的失敗，以及未滿足的期望，到了賽季最後，我真的累了。」

「在我心中，這只是一個低潮期，保證未來不再發生。對我來說，這是關於找回過往雄風，回到2013年和2015年單季全壘打王的實力，以及過去那樣的打擊貢獻。」戴維斯向球迷信心喊話。

戴維斯在2013年猛轟53支全壘打，榮登大聯盟全壘打王，2015年他再以47轟奪得全壘打王，這位2屆全壘打王在2016年與金鶯簽下7年1.61億美元，上季年薪高達2300萬美元，但表現卻是奇差無比，成績爛到對球隊是一種傷害。

上季戴維斯出賽128場，打擊三圍.168/.243/.296，吞下192次三振，僅擊出16轟和49分打點。根據資料顯示，戴維斯在符合502打席的球員中，創下史上單季最爛打擊率，改寫1991年迪爾（Rob Deer）和2013年阿格拉（Dan Uggla）共同保有的.179最差打擊率紀錄。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 金鶯戴維斯
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