瑞爾穆托交易吸引6支球隊競逐　馬林魚一時很難選擇

▲瑞爾穆托(J. T. Realmuto)吸引6隊角逐交易。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

距離大聯盟春訓剩下3週時間，馬林魚重新開啟交易明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的談話，且交易談話逐漸火熱起來，根據馬林魚記者弗里薩羅（Joe Frisaro）指出，現在有6支球隊參與競逐，讓馬林魚一時很難選擇。

費里沙羅指出，馬林魚近期重啟交易談話，與道奇球團持續協商當中，並加大交易力度。除此之外，教士、勇士、太空人、紅人和光芒都參與其中，同時還有其他球團展現興趣，但因不願談延長合約而失去優勢。

上述6支球隊當中，每一隊交易瑞爾穆托都有充分的理由，像是道奇、勇士、太空人和光芒需要一位明星捕手坐鎮，維持季後賽競爭力，而像是教士和紅人隊則是正在尋找像是瑞爾穆托的球員，以他作為核心進行重建計畫。

據報導指出，馬林魚看上道奇百大潛力捕手路易茲（Keibert Ruiz），因爲明星捕手葛蘭達（Yasmani Grandal）休賽季轉戰釀酒人，道奇目前僅有巴恩斯（Austin Barnes）、老將馬丁（Russell Martin）輪流蹲捕，兩人較差的打擊能力，是道奇積極爭取瑞爾穆托交易的關鍵。

瑞爾穆托上季打出生涯年，繳出.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打和74分打點，首度入選全明星，並摘下銀棒獎。

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