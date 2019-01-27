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收購NBA籃網49%股權後　蔡崇信買下WNBA紐約自由人

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▲▼WNBA 紐約自由人。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA官方宣布，蔡崇信收購紐約自由人。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

阿里巴巴聯合創始人蔡崇信，去年買下NBA布魯克林籃網49%的股權之後，這個月再出手收購紐約另外一支球隊，WNBA元老球隊紐約自由人（New York Liberty）。

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蔡崇信去年4月收購籃網49%的股權成為球隊地2大股東，且他還可以在2012年收購更多股權，成為第一位NBA球隊台灣老闆，在這之前他先收購WNBA紐約自由成為球隊老闆。

「我們非常歡迎蔡崇信先生在這關鍵的時刻加入WNBA的大家庭，」WNBA代理總裁坦圖（Mark Tatum）說道，「當然也很感謝多蘭（James Dolan）先生與麥迪遜花園集團，經營紐約自由人並支持WNBA長達22年。」

▲阿里巴巴執行副主席蔡崇信。（圖／視覺中國）

▲阿里巴巴執行副主席蔡崇信相當熱衷於籃球運動。（圖／視覺中國）

紐約自由人與洛杉磯火花、鳳凰城水星為僅剩的3支WNBA元老球隊，原本的老闆正是NBA紐約尼克的老闆多蘭。雖然曾經4度出席總冠軍但全數落空，並從1997年成軍以來每年都在虧損，多蘭從2017年底就積極兜售自由隊，長達一年多的時間才易主給蔡崇信。

關鍵字： 蔡崇信NBA籃網WNBA紐約自由人
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