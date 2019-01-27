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布魯爾灌籃外帶迴旋踢　金塊克雷格慘遭踹頭

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▲布魯爾灌籃後掛框踢到對手。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

金塊27日主場迎戰七六人，七六人前鋒布魯爾（Corey Brewer）在一次扣籃掛在籃筐上腳盪回來踢到金塊克雷格（Torrey Craig）的頭，克雷格立馬被擊倒在地，畫面相當觸目驚心，裁判也馬上給布魯爾技術犯規。

第一節剩下4分40秒左右，金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）先在籃下上演精彩腳步吃掉對手，不過七六人趁金塊回防不及馬上快發，布魯爾直搗黃龍殺進禁區來個雙手爆扣，七六人這波閃電攻勢也讓克雷格背對籃筐想找隊友討論，此時還在籃筐上的布魯爾盪回來不偏不倚的踢到克雷格的頭將他擊倒。

事發當下裁判立刻給予布魯爾一個技術犯規，並且看錄影重播來檢視有沒有吹判惡意犯規的空間，不過這球布魯爾也並非刻意攻擊克雷格，只是剛好撞到，因此也維持原判，一個普通技術犯規。

▲▼克雷格（Torrey Craig）。（圖／CFP）

▲苦主克雷格。（圖／CFP）

布魯爾在這次快攻灌籃前，首節前4次出手全數命中，單節拿到11分。不過金塊靠著約基奇攻下32分、18籃板、10助攻的大三元帶動下最終以126比110氣走七六人。無妄之災的克雷格賽後接受訪問表示，「感覺起來沒有什麼大礙，只是被敲到的當下嚇到了。」

七六人在16日與布魯爾簽下10天短約，布魯爾場均能夠貢獻7.7分，26日七六人再度與他續10天短約，假使布魯爾在接下來的比賽持續能夠提供七六人板凳火力，應有機會被留下至球季結束。

▼布魯爾有機會待在七六人到季末。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼布魯爾。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA布魯爾Corey Brewer克雷格Torrey Craig
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