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韋蘭德想丟到45歲！　願意跟太空人討論延長合約

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▲美聯冠軍戰G6、太空人韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人王牌韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）對延長合約保持開放態度，表示想要投到45歲，但目前球團尚未談論到延長合約，而主力游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）在薪資仲裁金額方面也無共識，目前看來太空人高層似乎並不急著搞定兩人的合約事宜。

「我不知道現在球團的計畫是什麼？」韋蘭德受訪時表示，「我會說我不會反對這件事，這就是一次針對延長合約的意見交換，但我沒有向球團提起這件事情，同樣球團也沒有跟我說。」

35歲的韋蘭德於2017年透過交易加入太空人，效力2個球季繳出21勝9敗、防禦率2.32成績，去年球季34場先發投出16勝9敗、防禦率2.52，在季後美聯賽揚獎票選名列第2。至於2013年韋蘭德與老虎簽下的7年1.8億美元延長合約將於今年球季結束後到期。

24歲的柯瑞亞今年獲第一年薪資仲裁資格，向球團要求500萬美元年薪，但太空人僅願意提供425萬美元，過去幾週雙方在金額上面仍無共識，雙方預計將於下週走上薪資仲裁。

柯瑞亞近兩年飽受背部傷勢困擾，去年球季出賽110場，打擊三圍.239/.323/.405，擊出15支全壘打、65分打點皆是生涯新低。儘管他現在恢復了健康狀態，但太空人不急著跟他簽延長合約，特別是球團可以掌控他到2021年，未來還有時間決定延長合約的內容。

▲太空人柯瑞亞。(圖／達志影像／美聯社)

▲太空人主力游擊柯瑞亞。(圖／達志影像／美聯社)

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 韋蘭德太空人柯瑞亞
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