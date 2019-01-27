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春訓強碰NFL聯合測試營　運動家說服雙棲莫瑞打職棒

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▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞，未來確定到運動家打職棒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞，去年選秀會被運動家選上 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

奧克拉荷馬大學美足、棒球雙棲球星莫瑞（Kyler Murray）報名NFL選秀，這位去年大聯盟選秀會被運動家選到的潛力與職棒漸行漸遠，儘管運動家首輪選秀恐變成「空氣」，但營運副總裁比恩（Billy Beane）仍感到樂觀，表示並不後悔。

去年運動家捧上466萬美元高額簽約金網羅莫瑞，準備在結束大學美足賽季後，展開職棒生涯，但後來有消息傳出NFL球隊願意用第一輪順位選他，讓他改變心意，決定報名NFL選秀，若未來他選擇NFL，必須退回運動家簽約金，不過運動家將無法獲得選秀補償順位。

「他是一個很棒的孩子，也是一個頂尖運動員，就像你們所看到的一樣，我不會後悔做出這個決定。」比恩表示，「我想我們仍然非常樂觀，相信他會選擇打職棒。他在美足場上的表現，就如同我們球探所看到的一樣，不僅會是出色的美足球員，也有機會成為偉大的棒球員。」

比恩和總管佛斯特（David Forst）在1月初前往達拉斯與莫瑞及經紀人波拉斯（Scott Boras）會面，主要是試著說服莫瑞選擇打職棒，根據美媒報導，運動家有意更改合約內容，提供更多的保證金。

目前運動家已經向莫瑞發出大聯盟春訓邀請，不過若他參加NFL選秀，大聯盟春訓期間將強碰NFL選秀會前的聯合測試營，如果缺席聯合測試營將影響NFL選秀順位，莫瑞必須做出選擇。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 運動家雙棲莫瑞NFL
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