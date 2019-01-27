雙棲莫瑞報NFL選秀　運動家仍有期待：希望他能來春訓

▲奧克拉荷馬大學美足、棒球雙棲球星莫瑞（Kyler Murray）正面臨NFL和大聯盟的抉擇 。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

奧克拉荷馬大學美足、棒球雙棲球星莫瑞（Kyler Murray）確定報名NFL選秀，這位去年大聯盟選秀會被運動家首輪籤選到的潛力，正面臨NFL和大聯盟的抉擇，運動家教頭梅爾文（Bob Melvin）對他依舊抱有高期待：「不管最後他作的決定為何，我們仍希望他能夠參加春訓。」

莫瑞身高約178公分、體重88公斤，這樣的身材在NFL中非常嬌小，據NFL資訊統計，聯盟四分衛平均身高為193公分、體重102公斤，儘管NFL有少數如西雅圖海鷹四分衛威爾森（Russell Wilson）和紐奧良聖徒四分衛布里斯（Drew Brees）的成功案例，但終究還是佔聯盟極少數。

去年運動家捧上466萬美元高額簽約金網羅莫瑞，準備在結束大學美足賽季後，展開職棒生涯，但後來有消息傳出NFL球隊願意用第一輪順位選他，讓他改變心意，決定報名NFL選秀，假設未來他選擇打NFL，必須退回運動家簽約金，而運動家也無法獲得選秀補償順位，等於首輪籤變成「空氣」。

運動家尊重莫瑞的抉擇，梅爾文直言，他是一位相當優秀的選手，無論未來從事哪項運動，相信他都能有好的發展，不過目前球團尚未聽說他有改變心意的想法：「我們還是相當期待他能加入春訓，屆時若有變化，再來討論此事。」

