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字母哥別再參加灌籃大賽！　想秀爆扣糗放槍

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▲字母哥在比賽中爆扣放槍。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

公鹿今（26）日主場迎戰黃蜂，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在首節一次抄截後有著大秀灌籃美技的機會，他也不吝嗇地要來一發雙手風車爆扣，不過卻失手沒灌成功。過去字母哥也曾參加過灌籃大賽，不過在首輪就被淘汰，看來灌籃美技並不是希臘怪胎的強項。

公鹿、黃蜂之戰，比賽剛開始3分多鐘，黃蜂威廉斯（Marvin Williams）一接到球就被還原防守的字母哥逮到抄截成功，此時對於字母哥來說沒有人能擋在他與籃筐之間，掉球的威廉斯也放棄追防，全場公鹿球迷也都開始鼓譟期望來個爆扣，不過字母哥卻讓球迷失望了，球彈到籃筐前緣跑了出來，安戴托昆波還一臉不知道發生什麼事的回頭看。

今年的全明星賽球迷票選中，字母哥獲得將近440萬張選票高居聯盟第2，最終也被選為東區隊長，他也將與西區隊長湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在2月8日直播選擇明星賽隊友。這也將是字母哥自2016-17賽季開始連續3年入選明星賽，不過他在2015年有參加過明星週的灌籃大賽。

▲安戴托昆波曾在2015年參加過灌籃大賽。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

2015年的灌籃大賽參賽選手有字母哥、溜馬歐拉迪波（Victor Oladipo）、金塊普朗李（Mason Plumlee）和當代最強灌籃王公牛拉文（Zach LaVine）。字母哥在首輪兩次灌籃分別得到30、35分，總和65分敬陪末座未能晉級，最終該屆灌籃王由拉文拿下。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥本季成長為MVP級別的球員。（圖／達志影像／美聯社）

儘管安戴托昆波在灌籃大賽中敗下陣來，不過當年他的3個對手後來都遭到球隊交易，只有他持續待在母隊成為基石，並且還在今年獲得全明星賽分區隊長的殊榮，本季字母哥的表現更有著問鼎年度MVP的氣勢，這樣看來灌籃大賽冠軍也沒這麼重要了。

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關鍵字： NBA公鹿明星賽灌籃大賽字母哥安戴托昆波
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