火箭主場首秀21+14+2　半獸人認為火箭完美適合自己

▲法瑞德認為火箭完美適合自己。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

火箭26日在主場迎來暴龍挑戰，雖然在最後一分鐘仍有11分領先，但他們卻毫無節制地揮霍到被追近只2分差，好在雷納德(Kawhi Leonard)最後一擊未能命中，終場休士頓以121比119險勝。其中剛交易到火箭的法瑞德(Kenneth Faried)首度回到主場就繳出21分，14籃板，2阻攻的亮眼數據，「半獸人」賽後就表示火箭完美適合自己。

因為卡佩拉(Clint Capela)受傷，火箭內線戰力嚴重受損，22日隨即簽下籃網棄將法瑞德，並在當天就迎來休士頓生涯首秀，當時面對七六人他僅上場23分鐘就拿下13分，6籃板效率極高。今天首度回到主場作戰，在經歷了2場比賽的磨合，「半獸人」更加融入球隊，主帥丹東尼似乎也找到他的使用說明書，他先發出戰37分鐘，攻下21分，14籃板，完全補足火箭內線戰力。

賽後「半獸人」再次表示對於火箭的喜愛， 「丹東尼要我在場上跑起來並且拉開空間，如果在正確的位置就會有出手機會。打球相當有趣我很熱愛比賽，火箭是一支有天賦的球隊，所以對我來說在這裡打球很輕鬆也很適合我」法瑞德也談及哈登(James Harden)，「他會在最關鍵的位置把球傳過來，你會想為幫助他得分。他吸引很多對手注意，敵人通常都會用三人去防守他，所以他會尋找傳球機會並在適合的位置把球送出來，這時就換我幫助他終結這次進攻。」

▲法瑞德認為需要幫助哈登終結進攻。（圖／達志影像／美聯社）

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