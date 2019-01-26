運動雲

> >

火箭主場首秀21+14+2　半獸人認為火箭完美適合自己

ETtoday運動雲

▲▼法瑞德（Kenneth Faried）。（圖／CFP）

▲法瑞德認為火箭完美適合自己。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

火箭26日在主場迎來暴龍挑戰，雖然在最後一分鐘仍有11分領先，但他們卻毫無節制地揮霍到被追近只2分差，好在雷納德(Kawhi Leonard)最後一擊未能命中，終場休士頓以121比119險勝。其中剛交易到火箭的法瑞德(Kenneth Faried)首度回到主場就繳出21分，14籃板，2阻攻的亮眼數據，「半獸人」賽後就表示火箭完美適合自己。

因為卡佩拉(Clint Capela)受傷，火箭內線戰力嚴重受損，22日隨即簽下籃網棄將法瑞德，並在當天就迎來休士頓生涯首秀，當時面對七六人他僅上場23分鐘就拿下13分，6籃板效率極高。今天首度回到主場作戰，在經歷了2場比賽的磨合，「半獸人」更加融入球隊，主帥丹東尼似乎也找到他的使用說明書，他先發出戰37分鐘，攻下21分，14籃板，完全補足火箭內線戰力。

賽後「半獸人」再次表示對於火箭的喜愛， 「丹東尼要我在場上跑起來並且拉開空間，如果在正確的位置就會有出手機會。打球相當有趣我很熱愛比賽，火箭是一支有天賦的球隊，所以對我來說在這裡打球很輕鬆也很適合我」法瑞德也談及哈登(James Harden)，「他會在最關鍵的位置把球傳過來，你會想為幫助他得分。他吸引很多對手注意，敵人通常都會用三人去防守他，所以他會尋找傳球機會並在適合的位置把球送出來，這時就換我幫助他終結這次進攻。」

▲▼哈登(James Harden)和法瑞德(Kenneth Faried)。（圖／達志影像／美聯社）

▲法瑞德認為需要幫助哈登終結進攻。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： NBA火箭法瑞德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

熱門新聞

中職／郭泓志離開富邦悍將　茶壺風暴是關鍵

林書豪該與前黃蜂主帥重聚？美媒看好他到魔術發揮最大潛能

中職／郭泓志補強兄弟左投牛棚　與鄭凱文、李振昌共築後防

SBL／失誤忙著抱怨不回防　許晉哲怒批：不想打的不會讓他上

國際棒球賽宣布重大變革　U23、U18將改7局制

市場呈「死魚狀態」僅58人簽約不滿4成　工會：棒球遭危害

讀者回應

﻿

最新新聞

1吉布森遭驅逐　賽後稱裁判像哥哥

2白襪總管：馬查多沒來將令人失望

3春訓量一天比一天多　邱丹向藍寅倫請益

4半獸人認為火箭完美適合自己

5約基奇遭禁賽　金塊照樣爽滅太陽

熱門新聞

1茶壺風暴　郭泓志離開富邦悍將關鍵

2林書豪到魔術能發揮最大潛能？

3郭泓志若進兄弟　與李振昌合扛終結者

4許晉哲怒批：不想打的不會讓他上

5國際棒球變革　U23、U18改7局

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366