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湖人想要射手或明星球員　白魔獸也被鎖定

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▲▼魔術，弗契維奇(Nikola Vucevic)。（圖／路透社）

▲弗契維奇。（圖／路透社）

記者林育正／綜合報導

本賽季的交易大限在台灣時間2019年2月8日，而湖人隊可能將有動作。根據消息指出，湖人將尋求交易機會補進外線射手，或是再補進一名巨星級球員，成為詹姆斯(LeBron James)的最佳副手。

湖人陣中擁有博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)和庫茲馬（Kyle Kuzma）等具備未來性的年輕球員。儘管球團優先目標為迎來第二位明星級球員，但隨之而來的代價可能是拆散年輕核心。否則，必須透過自由市場操作達到目的。

此外也有消息指出，外線火力貧弱的湖人有意透過交易網羅外線射手。其中人選包括曾待過湖人的熱火射手艾靈頓(Wayne Ellington)、魔術隊羅斯（Terrence Ross）、灰熊坦普(Garrett Temple)以及亞瑞沙（Trevor Ariza）。而湖人最主要的交易籌碼，將是合約即將結束的「舞王」史蒂芬森（Lance Stephenson）、畢斯利（Michael Beasley）和波普(Kentavious Caldwell-Pope)。

艾靈頓本季場均7.9分2.2顆三分球，命中率37.1%；羅斯外線命中率 37.5%，本季場均為生涯新高的13.9分；老將亞瑞沙本季被交易到巫師後得分提升不少來到15.4分，但外線命中率僅有31.3%。

另外魔術中鋒「白魔獸」弗契維奇(Nikola Vucevic)也是鎖定對象，不過他本季20.5分12籃板的表現出色，要把他弄來洛城的代價自然不會太小。

▲▼熱火艾靈頓(Wayne Ellington)。（圖／CFP）

▲艾靈頓。（圖／CFP）

關鍵字： 湖人
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