改打7局中華隊得利？　歷史數據看來影響不大

▲U18中華隊。（圖／棒協提供）



記者黃詩崴／綜合報導

世界棒壘球總會(WBSC)在羅馬召開會議，宣布未來U23世界盃和U18世界盃將改為7局制。過去中華成棒多次在比賽後半段輸掉比賽，也讓網友戲稱「打7局中華隊就是世界冠軍」，不過統整出中華隊自2012年開始參加過的U18、U23世界盃中，僅有2場比賽是在7局結束取得領先，最後沒能拿到勝利，因此看起來目前的改制對中華隊影響有限。

自2012年起中華隊在U18、U23世界盃的正式比賽中出賽46場，拿下26勝20負，過去只有2場比賽是在7局握有領先最後輸掉比賽的，不過2012中華隊在U18世青賽中，展現出比賽末段的競爭力，先是在預賽面對加拿大7局結束後2比5落後，8局連趕3分追平戰局，最後9局再向對手說再見。

預賽下一戰面對巴拿馬，中華隊在7局結束取得3比2領先，不過在8上被巴拿馬攻下一分追平戰局，不過再度在9下取分跟絕殺對手；複賽首戰交手強敵南韓，中華隊同樣在7局結束取得3比2領先，這次是在9下被南韓得到追平分殺進延長，10局上突破僵局中華隊一口氣灌進4分，並且在10下完美封鎖南韓打線拿下最終的勝利。

依據過往中華隊U18、U23賽況來看，鮮少在7局後戰局產生變化，更多是在7局左右就已經獲得大比分領先或是落後，因此WBSC改成7局制，應對中華隊影響不大。