華頓帥位不保？　據傳詹皇陣營想弄走他

▲華頓 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

湖人總教練的位置不好坐，現在又傳出「詹皇」詹姆斯(Lebron James)以及身邊的人，都清楚表示希望華頓(Luke Walton)。不過華頓有湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）撐腰，內部可能早已掀起一場茶壺風暴。

在廣播節目《Brian Windhorst & The Hoop Collective》中，《ESPN》記者麥可穆倫（Jackie MacMullan）說道：「就我看來已經非常明顯，詹姆斯的陣營偏好更換總教練，對此他們並沒有太過低調。不只是詹姆斯，還有他身邊的人都透露出這樣的訊息，我不認為這太讓人震驚，對吧？」

此外麥可穆倫也透露對於華頓的處置，湖人老闆和管理團隊有不同看法，球團內部的關係非常緊張。在上個月就有消息指出總裁魔術強森(Magic Johnson)和總管總管佩林卡（Rob Pelinka）就希望自行聘任總教練，因為華頓不符他們的理念。

不過自從2016年上任開始，華頓始終得到老闆巴斯背書。據傳巴斯曾出手干預魔術強森和佩林卡開除華頓，並且對外宣稱「湖人球團百分之百力挺華頓」。

「如果他們要直接跟老闆提出替換華頓的事，最好等到球季結束，當湖人沒能闖進季後賽，或是吞下一連串敗仗之後。很顯然老闆對華頓非常忠誠。球團允許魔術強森和佩林卡進行任何人員調動，但就是不能動華頓。」「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）說。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）