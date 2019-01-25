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SBL／開局4分鐘一籌莫展　台銀不敵富邦勇士仍只有4勝

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▲▼2019.01.25 台銀vs富邦勇士，張博勝、林書緯、賈西亞、米歇爾。（圖／籃協提供）

▲台銀不敵富邦勇士穩坐爐主。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

開局遭富邦勇士打出16比0攻勢，台銀靠著張博勝、泰勒連線次節縮小到1分差距，決勝節也有龍弘元挺身而出，但最後一分鐘氣力放盡，終場92比97輸球，結束9連敗之後又是一波3連敗，本季依然僅有4勝穩坐爐主。

台銀儘管開局前4分鐘一籌莫展，靠著泰勒（Josep Taylor）的三分球才首開得分紀錄，第一節17比29落後，但次節張博勝連線泰勒一度縮小到1分差距，第三節末段賈西亞（Charles Garcia）連砍8分，富邦勇士稍微拉開到5分領先。

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決勝節龍弘元包辦台銀前12分之中的10分努力追分，不過富邦勇士也有郭少傑這枚奇兵跳出來穩住優勢。倒數1分鐘台銀仍有5分的劣勢，泰勒三分球落空被迫採取犯規戰術凍結時間，終場富邦勇士以97比92延續3連勝，台銀則是結束9連敗後陷入3連敗。

賈西亞攻下全場最高24分，外帶11籃板、3助攻，米歇爾（Tony Mitchell）19分、6籃板、5助攻，郭少傑11分進帳。台銀方面，泰勒22分、14籃板、6助攻，張博勝18分、5抄截，天使（Angel Nunez）16分、6籃板，龍弘元百分百命中率挹注12分。

▲▼2019.01.25 台銀vs富邦勇士，張博勝、林書緯、賈西亞、米歇爾。（圖／籃協提供）

▲賈西亞（Charles Garcia）。（圖／籃協提供）

▲▼2019.01.25 台銀vs富邦勇士，張博勝、林書緯、賈西亞、米歇爾。（圖／籃協提供）

▲張博勝。（圖／籃協提供）

關鍵字： 台銀張博勝富邦勇士SBL
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