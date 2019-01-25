中職／郭泓志離開富邦悍將　茶壺風暴是關鍵

▲郭泓志。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將一直想要跟郭泓志續約，最後還是落空了，他與倪福德之間的不合，引爆富邦茶壺內風暴，倪福德今年仍是今年富邦終結者，也讓郭泓志無法再回富邦。

郭泓志去年季後賽後表態要球員生涯退休，富邦悍將由領隊蔡承儒出面慰留，再出動副領隊陳金鋒一起留人。

但沒多久就傳出有球員在富邦悍將球員群組中，把將自己的通訊暱稱改為「要退就退不要只嘴巴說…..」。

郭泓志在11月3日晚間在IG發圖，內文寫：「是的 不用猜」配圖則是放著一張街頭塗鴉，最明顯的就是數字「18」讓人猜想，郭泓志說的就是背號18號的隊友倪福德。

郭泓志與倪福德的不合甚囂塵上，不久後郭泓志離開富邦悍將的球員群組，已透露出心意已決的想法。但富邦悍將球團還是想再跟郭泓志續約。

然而郭泓志與倪福德已形同鬧翻狀態，並傳出富邦拿倪福德交易林智勝的傳聞。倪福德最後留在富邦悍將，春訓開訓時被推為今年終結者，蔡承儒說：「倪福德是我們很重要的後援投手，我們很需要這個角色。」

倪福德仍留富邦，讓郭泓志續約有了變數，郭泓志13日並未現身在富邦悍將春訓開訓，富邦悍將領隊蔡承儒表示，球隊持續與郭泓志接觸，希望在1月底前確定他想不想再投，如果不當球員了，再來討論安排什麼職務。

此時可以了解，富邦悍將已對爭取郭泓志有了動搖，最後真的留不住郭泓志，經紀公司表示，對於未來的規劃，想法和球隊不完全相同，因此在1月中時就已經確定不再續留。