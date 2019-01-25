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中職／搞不懂聯盟規章　富邦最後失去郭泓志

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▲▼中華職棒季後賽第4戰統一獅對富邦悍將,富邦悍將,郭泓志最後登板畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲郭泓志。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

郭泓志表態要退休之後，富邦悍將一直想要續約，最後卻失去了，而且可能轉隊到中信兄弟，一來是富邦悍將未搞懂聯盟，誤以為仍與郭泓志有合約，未放在60人保護名單及任意引退球員中，造成郭泓志變成自由契約球員，其它球隊可以接觸，但最主要因素是郭泓志不想回富邦。

從去年春訓起，郭泓志一直提起，今年可能是球員生涯最後一年，在10月22日投完季後賽之後，他親吻投手丘，並且說，他要休息陪家人了，幾乎是表態要退休。

富邦悍將一直爭取不讓郭泓志退休，持續爭取要再續約，但卻未把郭泓志放在60人保留名單中，等到郭泓志在今年1月7日IG上表明想要復出，富邦當時仍以為與郭泓志仍有合約，基於尊重末放在60人名單。

但領隊會議開會決議，未在60人保護名單球員就是自由契約球員，讓郭泓志變成自由球員，其它球隊都可以接觸。

聯盟規章中還有任意引退球員規定，富邦悍將也未將郭泓志列為任意引退，當然郭泓志也未提出引退申請，富邦自然不會提出任億引退。

未放進60人名單也未在任意引退球員中，讓郭泓志順其成章成為自由契約球員，而有了跟中信兄弟接觸的機會。

不過富邦悍將與郭泓志溝通及協商這麼久，郭泓志最後還是決定不跟富邦悍將續約，堅決離隊才是最大主因。

中職「任意引退球員」規定，就是球員在與所屬球團之契約有效期間自行提出申請解除球員契約，而球團同意其申請事項，球團得依「任意引退球員復籍規定」，解除與球員合約，並以書面向聯盟申請公告為「任意引退球員」。

而任意引退球員自引退公布日起60日內，不得提出復籍，且要原球團書面同意，由會長決定，且只能加入原球團。

關鍵字： 郭泓志
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