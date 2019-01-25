安東尼沒球打也獲得支持　7名球員明星賽投票給他

▲安東尼仍獲7球員投票支持。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA全明星賽東、西區隊長人選與先發名單25日正式公佈，詹姆斯(LeBron James)以及安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)擔任分區隊長，有意思的是，過去曾10次入選明星賽，但目前沒球打的安東尼(Carmelo Anthony)還獲得7名球員投票支持。

安東尼先前正式與火箭分手，他被送至公牛後現在等著被裁。從尼克離開後，「甜瓜」輾轉待過雷霆、火箭，現在卻成了流浪球員，也讓許多人感到唏噓，即便現在他的身手明顯下降，也幾乎無法入選明星賽，但他在聯盟中仍有球員支持，這次明星賽球員投票中，一共有7名球員將票投給安東尼，似乎也是對這位「白金一代」成員表示敬意。

過去「甜瓜」曾10次入選全明星賽，也曾是聯盟的單打教科書，不過隨著時代改變，小球越來越盛行，他的打法逐漸被淘汰，加上近年安東尼防守也已經跟不上聯盟速度，使得他生涯後期表現平平，也退出一線球星的行列。

▲安東尼打法逐漸遭聯盟淘汰。（圖／達志影像／美聯社）



職業生涯邁入第15季的安東尼，場均可以繳出24分，6.5籃板，3助攻，不過今年他只為火箭出賽10場，場均僅有13.4分，5籃板，0.5助攻，是生涯最差的一季。

目前公佈的西區先發球員分別是柯瑞(Stephen Curry)、哈登(James Harden)、杜蘭特(Kevin Durant)和喬治(Paul George)。東區則為恩比德(Joel Embiid)、雷納德(Kawhi Leonard)、厄文(Kyrie Irving)和沃克(Kemba Walker)。