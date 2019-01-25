亞足賽／世界盃進球被判無效　VAR這次幫了伊朗

▲阿茲蒙。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

VAR和伊朗很有緣，去年在世界盃足球賽伊朗對西班牙的寶貴進行因VAR被判無效導致輸球。而這次在亞洲盃足球賽換伊朗受惠。阿茲蒙(Sardar Azmoun)在進球前疑似撂倒中國後衛取得單刀機會，看VAR後裁判維持原判取得2比0領先，等於宣判中國死刑。

亞洲盃足球賽8強淘汰賽伊朗先靠中國後衛失誤，塔雷米(Mehdi Taremi)搶斷球先進1球。來到31分鐘畫面有些相似，這次是阿茲蒙從劉奕鳴在禁區外爭球後，單刀面對門將進球。不過阿茲蒙疑似有手部動作放倒劉奕鳴，但經過VAR檢視後依舊維持進球原判。下半場安薩法德(Karim Ansarifard)再補1球，3比0淘汰中國。

日前在世界盃足球賽，0比1落後西班牙的伊朗靠著埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi）的補射追平。結果VAR發現開自由球踢出來的時候埃扎托拉希早已處在越位位置，因此就算他回撤補射破門也不算，讓伊朗吞下敗仗。

伊朗葡萄牙籍總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）先前表示，「VAR是要用來糾正錯誤的，但現在是一群人在幕後做決定，沒人知道發生什麼事。」不過這次VAR卻和伊朗站在同一邊。