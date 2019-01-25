最狂大三元製造機　衛少逼近三20險些比肩張伯倫

▲衛斯布魯克險些達三20比肩張伯倫（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆25日在主場迎來陣容殘破不堪的鵜鶘挑戰，原先一度領先達到20分，但差點揮霍過度險遭逆轉，最終奧克拉荷馬以122比116驚險收下勝利。其中當家球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)全場轟了23分，17籃板，16助攻的大三元，差點就達到三個20的瘋狂數據，而歷史上僅有「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)達到過這項成就。

衛斯布魯克面對鵜鶘一如往常打得相當具有侵略性，不斷網內線做衝撞，不僅自己能得分外他也一再為隊友創造空檔送出助攻，加上紐澳良少了戴維斯這名頂級內線坐鎮，「忍者龜」就沒在客氣不斷衝搶籃板，這也讓他在第三節就拿下了大三元，終場就拿下瘋狂的23分，17籃板，16助攻。

▲衛斯布魯克。（圖／CFP）



過去「衛少」過去2季都達場均大三元的驚人成就，是繼「大O」羅伯森(Oscar Robertson)後，史上第二位全季場均大三元的球員；現役大三元製造機，本季他已經第15次繳出大三元成績，不過這次的大三元卻更為變態，他只要在拿3籃板、4助攻，就有望達到20+20+20的瘋狂之紀錄。

歷史上僅有張伯倫達到三個20這項壯舉，在1968年2月3日，76人主場迎戰活塞隊時，這名「上古神獸」單場得到22分，25籃板，21助攻，這是絕無僅有的瘋狂紀錄。不過就現在小球時代節奏越打越快，加上衛斯布魯克的打法，未來仍相當有機會挑戰這項紀錄。賽季至今，「衛少」場均得到21.8分，10.6籃板，10.6助攻，有望連續3季達場均大三元。

▲衛斯布魯克有望連3季達場均大三元。（圖／達志影像／美聯社）