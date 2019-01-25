運動雲

> >

最狂大三元製造機　衛少逼近三20險些比肩張伯倫

ETtoday運動雲

▲▼雷霆、衛斯布魯克、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克險些達三20比肩張伯倫（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆25日在主場迎來陣容殘破不堪的鵜鶘挑戰，原先一度領先達到20分，但差點揮霍過度險遭逆轉，最終奧克拉荷馬以122比116驚險收下勝利。其中當家球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)全場轟了23分，17籃板，16助攻的大三元，差點就達到三個20的瘋狂數據，而歷史上僅有「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)達到過這項成就。

衛斯布魯克面對鵜鶘一如往常打得相當具有侵略性，不斷網內線做衝撞，不僅自己能得分外他也一再為隊友創造空檔送出助攻，加上紐澳良少了戴維斯這名頂級內線坐鎮，「忍者龜」就沒在客氣不斷衝搶籃板，這也讓他在第三節就拿下了大三元，終場就拿下瘋狂的23分，17籃板，16助攻。

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲衛斯布魯克。（圖／CFP）

過去「衛少」過去2季都達場均大三元的驚人成就，是繼「大O」羅伯森(Oscar Robertson)後，史上第二位全季場均大三元的球員；現役大三元製造機，本季他已經第15次繳出大三元成績，不過這次的大三元卻更為變態，他只要在拿3籃板、4助攻，就有望達到20+20+20的瘋狂之紀錄。

歷史上僅有張伯倫達到三個20這項壯舉，在1968年2月3日，76人主場迎戰活塞隊時，這名「上古神獸」單場得到22分，25籃板，21助攻，這是絕無僅有的瘋狂紀錄。不過就現在小球時代節奏越打越快，加上衛斯布魯克的打法，未來仍相當有機會挑戰這項紀錄。賽季至今，「衛少」場均得到21.8分，10.6籃板，10.6助攻，有望連續3季達場均大三元。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克；獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克有望連3季達場均大三元。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

中職／郭泓志不留富邦加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

中職／老將聆聽者　柏安力為富邦特打用多樣道具

中職／火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文　對王柏融有幫助

中職／柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

中職／面臨薪資調降？林益全只管本分：讓經紀人傷腦筋

洋基新簽「滑球怪物」續穿0號寫紀錄　百年隊史第一人

讀者回應

﻿

最新新聞

1失去安打王　王威晨稱讚四爺：很不簡單

2長得像山川穗高！姚雨翔意外赴日

3中職官辦熱身賽　3月9日台南猿獅首戰

4搞不懂聯盟規章　富邦最後失去郭泓志

57名球員明星賽投票給安東尼

熱門新聞

1郭泓志要加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

2柏安力為富邦特打用特殊道具

3火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文

4柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

5林益全只管本分：薪資讓經紀人傷腦筋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366