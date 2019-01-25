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睽違3年勇士隊再度參見總統！　但主人不是川普

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記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士今（25）日客場挑戰華盛頓巫師，以8分差擊敗巫師收下9連勝。此趟客場之旅來到了華盛頓特區，衛冕軍見了美國總統一面，不過不是現任的川普（Donald Trump）而是前任總統歐巴馬（Barack Obama）。

勇士隊在今天與巫師交手之前就前往歐巴馬的辦公室相見歡，這也是歐巴馬第二度見到勇士團隊，不過前一次是在白宮，2015年勇士拿下總冠軍後在2016年的華盛頓之旅見了歐巴馬，之後2017、2018賽季勇士2連霸，不過總統換成了川普，就沒再到白宮參訪了。

勇士隊這趟行程其實是私下不公開，只有球員和維安人員知情，事情會曝光主要是因為勇士團隊的員工班克斯（Tony Banks）把勇士與歐巴馬的合照放在社群媒體上，儘管他很快就刪除了，但還是被《The Mercury 》的記者給截圖放上推特。

▲▼勇士隊2016年進白宮參訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士隊2016年曾進白宮參訪。（圖／達志影像／美聯社）

2017年川普上任美國第45屆總統，不過他的作風在NBA裡沒有得到太多的支持，在2017年總冠軍賽前柯瑞（Stephen Curry）就放話不管是勇士還是騎士奪得冠軍，都不會參訪白宮。隨後川普也在推特上放話將不會邀請冠軍球隊參訪。

對於今年是否會前往白宮見川普，勇士上下都不表達意見，不過根據外媒報導，勇士還會在華盛頓待一天，不過是要去參訪國家博物館以及前往杜蘭特（Kevin Durant）的故鄉馬里蘭（Maryland）探訪小朋友。

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關鍵字： NBA勇士歐巴馬川普Donald TrumpBarack Obama
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