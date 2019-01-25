SBL／「OJ vs OJ」　強森期待明星週三分球大賽與梅奧NBA對決

▲強森（Orlando Johnson）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

第16季SBL明星賽將在春節過後2月16日桃園體育館舉行，擁有NBA資歷的璞園前鋒強森（Orlando Johnson）雖然票數大幅落後，但他對明星賽的副項充滿興趣，尤其是技術挑戰賽，三分球大賽方面更是提出要與梅奧（O.J. Mayo）來場「OJ vs OJ」。

前鋒為這次明星賽票選最激烈的位子，截至24日上季菜鳥年就當選先發的黃泓瀚，以4893票暫居人氣王，接著台啤帥哥射手愛德（Edvinas Seskus）3770票、上季年度MVP呂政儒3350票、富邦勇士灌籃悍將米歇爾（Tony Mitchell）3037票，多達4人超過3000票，上屆明星賽人氣王張宗憲則有2467票，蔡文誠、成力煥、吳曉瑾、黃聰翰、郭昭男也都突破2000票大關。

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璞園的洋將，擁有3年短暫NBA資歷的強森目前僅1265票，要在29日的投票截止日擠進先發名單有一定的難度，不過他希望用不同的方式參加明星賽。

現年29歲的他馬上回絕了灌籃大賽，「我現在都上籃了，如果兩三年前灌籃大賽、三分球大賽我會想嘗試，而且如果米歇爾參加灌籃大賽，那其他人就不用玩了。」強森還指了一旁的好麻吉隊友簡浩說道，「米歇爾參加灌籃大賽沒人可以抗衡，不然讓Dougie去好了，他有秘密絕招（笑）！」強森透露技術挑戰賽是他最有興趣的項目，「我可是有很多skill的！如果讓我去比的話，我就秀給大家看。」

▲梅奧（Ovinton J'Anthony Mayo）。（圖／籃協提供）

聽到前NBA選秀探花，效力達欣的梅奧將參加三分球大賽，強森突然想到個好點子，「OJ對決OJ，聽起來頗有趣的，如果梅奧真的參加的話，我會好好考慮跟他來個『OJ vs OJ』。」

強森在1月初才加盟璞園，8場比賽場均21.9分、7.6籃板、2.9助攻，一加盟就幫助開季亂流的衛冕軍拉出4連勝高峰獲選為單週最佳球員，總教練麥班達大讚強森的加盟，讓璞園的陣容更加的完整。

本屆的SBL明星賽將由梅奧領銜與各隊射手爭奪三分球大賽冠軍，灌籃大賽更是首次以7隊個別推派「雙人組」競爭。而明星賽主賽票選則是到1月29日截止，下載《ETtoday新聞雲app》加入會員，每人每日12票。