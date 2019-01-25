澳網／納達爾效法費爸快打進攻　改造發球更致命

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)現在也已歲，無法像20幾歲時能量無上限一樣在場上奔跑，和對手長時間僵持。這個球季他不只改造發球提升成功率和得分率，還效法費德勒(Roger Federer)改變打法，盡量在短時間內更有效率取分，成為他在澳網一路殺進決賽的關鍵。

根據統計，納達爾在2017年澳網0-4拍解決的來回62%，5-9拍23%，9拍以上占了14%。不過到了今年4強之前，他0-4拍提升到71%，5-9拍21%，9拍以上下滑至8%，整體攻勢更有效率，同時節省體力。如此一來，他每場比賽的得分和失分比，甚至來到了+100。，讓他有機會暌違10年問鼎生涯第二座澳網冠軍。

除此之外，納達爾的第一發球更平，而在教練團不斷以影片和數據分析的調教下，第二發球加快了大約10公里。不只成功率更高，也為他打開更多得分機會。「我的發球和第一拍正拍進攻，給了我很多得分機會，對我這個生涯階段非常有幫助。」殺到澳網4強，納達爾一盤未失，平均比賽時間僅有2小時2分鐘。

而在過去納達爾的第二發球也遭到對手鎖定，因此教練莫亞(Carlos Moya)希望他速度提升10公里，增加得分率。澳網期間，納達爾一發成功率73%，得分率高達81%；他生涯平均一發成功率69%，得分率72%。他也場均6.5 ACE，優於生涯平均2.9顆。

經過調整動作，納達爾發球之後能夠更快準備迎接對手接發，有更多時間準備打出正拍致勝球。蠻牛的新球風就讓希臘新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)吃不消。「他擁有其他球員沒有的才能，我試著理解他的打法，但我沒辦法解釋。」