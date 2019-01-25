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ABL／阿提諾強勢復出踢館澳門　夢想家第10勝入袋

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▲▼2019.01.24 夢想家vs澳門，阿提諾（Will Artino）、米勒（Malclom Miller）、鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲阿提諾（Will Artino）強勢歸隊。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

夢想家10日作客澳門黑熊，當時缺少阿提諾（Will Artino）而陣敗，相隔兩週阿提諾強勢回歸24日再次踢館。夢想家靠著阿提諾及米勒（Malcolm Miller）各拿下34分、葛萊斯（Tevin Glass）22分，以及本土球員錢肯尼17分、李學林8分的挹注下全隊轟下總分122分為目前本季單場最高得分，終場以122比116在農曆年前拿下本季第10勝。

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上一次與黑熊交手缺席的守護神阿提諾對於歸隊與隊友並肩奮戰相當興奮，再度來到澳門就是要拿下勝利。首節夢想家狂飆7顆外線下起「三分雨」，阿提諾、米勒火力全開，半場取得8分領先。

易籃後錢肯尼維持火燙手感，全場外線5次出手俱中，儘管塔克（Anthony Tucker）與劉子豪連線追分，但最後關頭阿提諾挺身而出，連續在籃下騙起對手放籃擺脫黑熊，終場便以122比116拿下二連勝。

▲▼2019.01.24 夢想家vs澳門，阿提諾（Will Artino）、米勒（Malclom Miller）、鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲米勒（Malclom Miller）繳出34分準大三元。（圖／寶島夢想家提供）

錢肯尼此役繳出17分3籃板3助攻，「我不斷地相信可以找到自己的節奏，隊友們一直幫我融入團隊做對球隊有貢獻的事，至於教練希望我在防守端能全力做好，進攻保持耐心，機會來時全力進攻。」

此役夢想家致勝關鍵的米勒繳出準大三元的34分9籃板10助攻2火鍋的全方位表現，被問到教練對於進攻端有什麼指示，米勒說到，「教練要我進攻積極，多利用Will的掩護，這非常成功也是我們贏球關鍵。」賽後才發現自己差點大三元，雖稍感惋惜但認為在場上應專心在為球隊贏球，結果是好的就足夠。

關鍵字： ABL寶島夢想家澳門黑熊阿提諾米勒
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