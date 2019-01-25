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韓流來襲！6支韓職二軍在台灣春訓　高中、大學也來了

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▲稻江棒球場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲稻江棒球場。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓流來襲，韓職二軍延續過往經驗到台灣春訓，樂天巨人一軍連兩年來台，不僅如此，高中及大學也有不少球隊選擇到台灣展開訓練，準備新年度的比賽。

今年有7支球隊的一軍將聚集到沖繩，其中樂天巨人是從台灣移動到沖繩，在亞歷桑納待到3月8日。斗山熊則是先到沖繩，2月20日再移動到宮崎。LG雙子則選擇到澳洲進行第一階段春訓，2月25日移動到沖繩。

而NC恐龍與KT巫師延續去年方式都前往美國春訓，因為他們認為美國比日本天氣好，還能使用大聯盟球隊的最新設備，至於三星獅大量釋出球員，全春訓都將在韓國國內進行。

二軍方面，6支二軍球隊到台灣春訓，2支二軍到日本，2支二軍留在韓國，斗山(立德)、起亞虎(斗六)、華城英雄(台南遠東)、樂天巨人、KT巫師(南華)、NC恐龍(稻江)選擇台灣，去年警察廳也在台灣春訓，廢止後決定不進行春訓。

起亞虎球認為，在溫暖的地區訓練能對提升二軍球員有幫助，與台灣球隊和其他韓職球隊比賽也很有效。SK飛龍和韓華鷹的二軍則選擇日本，三星獅大量釋出球員後，一、二軍球員縮編，因此決定全留韓國春訓，LG將一軍名單擴編，二軍就留在韓國利川的室內練習場進行。

學生球隊部分，雖然韓國國內有反對海外移訓的聲浪，不過最後仍妥協，高中球隊規定1月20日之後才能出國，包括東義大學、韓一長神大學、京畿高校都在國慶青埔球場訓練，北一、青園、城南、英文、仁昌高中則在嘉義各地訓練，其中城南高中連續6年來台，北一高中連3年來台。

關鍵字： 韓職NC恐龍春訓
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