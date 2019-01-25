瑞爾穆托肥皂劇將劇終？　馬林魚道奇加大交易力度

▲馬林魚明星捕手瑞爾穆托交易有進展。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

距離大聯盟春訓剩下3週時間，道奇於台北時間25日以4年5500萬美元補進外野強打波洛克（A.J. Pollock），下一個目標將是馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。根據《USA TODAY》報導指出，雙方球團持續協商當中，並加大交易力度。

馬林魚在基特（Derek Jeter）團隊接手後甩賣陣中球星，耶里奇（Christian Yelich）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、歐祖納（Marcell Ozuna）都被交易，不滿的瑞爾穆托向高層放話「賣我」。儘管季後許多球隊詢問，但馬林魚態度被動、索求過高導致交易進度緩慢。

在外界把目光擺在哈波和馬查多身上時，道奇悄悄和馬林魚開啟交易談話，據《MLB.com》記者費里沙羅（Joe Frisaro）報導，馬林魚看上道奇2018年百大新秀第39名的潛力捕手路易茲（Keibert Ruiz）。

明星捕手葛蘭達（Yasmani Grandal）休賽季轉戰釀酒人，道奇目前僅有巴恩斯（Austin Barnes）、老將羅素（Russell Martin）輪流蹲捕，兩人較差的打擊能力，是道奇積極爭取瑞爾穆托交易的關鍵。

瑞爾穆托上季打出生涯年，繳出.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打和74分打點，首度入選全明星，並摘下銀棒獎。至於20歲的路易茲為道奇農場2號新秀，去年在2A出賽101場，打擊三圍.268/.327/.401，擊出12發全壘打貢獻47打點。

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