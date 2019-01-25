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洋基新簽「滑球怪物」續穿0號寫紀錄　百年隊史第一人

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▲歐塔維諾。(圖／達志影像／美聯社)

▲歐塔維諾續穿0號球衣，成為洋基隊史第一人。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

休賽季洋基以3年2700萬美元搶下「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino），完成「鐵牛棚」最後一塊拼圖。這位洋基新同學選擇穿上熟悉的0號球衣，還沒比賽先寫下另類紀錄，成為洋基隊史第一人。

洋基創隊超過百年，退休背號多達22個，在2017年舉行基特（Derek Jeter）2號球衣退休儀式後，洋基個位數背號僅剩0號可穿。自升上大聯盟就穿著0號球衣的歐塔維諾，加盟洋基也選擇0號球衣，成為洋基隊史第一位穿上0號的球員。

洋基季後面臨羅伯森（David Robertson）出走費城人，為了填補牛棚空缺，趕緊於市場搶下歐塔維諾，新賽季他將與貝坦西斯（Dellin Betances）、布里頓（Zach Britton）以及查普曼（Aroldis Chapman）組成「鐵牛棚四本柱」。

現年33歲的歐塔維諾是名三振型牛棚，去年貢獻6勝4敗、防禦率2.43，奪6次救援成功，靠著犀利的滑球上季77.2局狂飆112次三振，K9值高達13.0，在國聯所有牛棚投手當中，三振次數僅次釀酒人海德（Josh Hader）的143K。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基歐塔維諾0號滑球怪物
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