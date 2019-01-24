SBL／明星賽25日全台ibon搶票！　LamiGirls+3大樂團看到爽

體育中心／綜合報導

開始搶票啦！2019 SBL超級明星對抗賽，將於2月16日在桃園市立體育館閃亮登場，為增加購票的便利性，球迷從1月25日 中午12時起，可透過全台7-11 ibon機台、或使用ibon網路平台、及下載ibon APP購票，售票期間則至2月16日比賽當天中午12時止。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

今年SBL超級明星賽卡司堅強， NBA等級洋將梅奧(O.J. Mayo)將與各隊神射手，爭奪三分球大賽冠軍；灌籃大賽更是國內首次，由各隊推出體能勁爆的雙人組合搭配，挑戰默契與滯空能力。還邀集了唱跳歌手鼓鼓、小男孩樂團，以及馬里愛樂團，輪番到場獻唱，帶來最不一樣的明星賽饗宴。另外熱情洋溢的LamiGirls啦啦隊，更會在現場帶動氣氛，絕對令球迷進場值回票價。

▲梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

明星賽票價共分為1樓 VIP席(售價1200元)、1F 老司機特區(售價950元)、1F A區(售價500元)、1F B區(售價300元)、2F(售價 100 元)。坐在VIP席的球迷，能與球星及歌手零距離接觸；老司機特區可以跟LamiGirls隨著音樂一起擺動舞動全場。為了鼓勵大家闔家進場同歡，特別開放2F座位區，祭出100元的優惠票價，提供親子同歡的假日看球體驗。

「明星賽票選活動」將於1月29日截止，還沒參加投票的朋友，記得要趕快下載「ETtoday新聞雲APP」，一起來捍衛你最喜愛的球員，前進2019SBL超級明星對抗賽吧！

▲第16季SBL明星賽售票。（圖／臻鴻國際行銷提供）

▲鼓鼓。（圖／臻鴻國際行銷提供）

▲LamiGirls。（圖／臻鴻國際行銷提供）

▲小男孩樂團。（圖／臻鴻國際行銷提供）

▲馬里愛。（圖／臻鴻國際行銷提供）