旭村盃／萬思渢深耕台東10年　踢球教英文推學生走向世界

▲豐里國小英文老師萬思渢。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台東報導

在「國泰世華旭村盃」的場邊，有位老外手拿相機穿梭在場邊不斷按快門，還和地主豐里國小擔任工作人員的老師穿著同樣的工作服。來自美國的英文老師萬思渢深耕台東10餘年，每個禮拜三固定和足球隊同學玩球，也教大家和足球相關的英文，希望未來有一天在球員旅外或是需要時能用上，開拓人生更多可能性。

「台灣人有才華又聰明，非常有潛力，但還需要一些表達展現自我的能力。台灣的包容性很大，像李安、吳季剛、林義傑等等，都是能夠啓發華人世界的人物。用英文建立起溝通的橋樑，幫助學生能更有自信面對外國人，來自不同文化的人也能更了解彼此，化解衝突，世界應該是個和平的地方。」

萬思渢在豐里國小的辦公桌上貼著一小幅圖片，上頭的孩子圍著地球手牽手，幫助台東孩子走向國際地球村成為世界公民是他的理想。「豐里不只是能鍛鍊足球技術的學校，學會英文能在球員旅外，或是有外國教練來訪時派上用場。」

出生在美國南卡羅萊納州，萬思渢大約從10歲開始，家裡就已成為接待外國學生的寄宿家庭，身邊來去不少亞洲學生。也因此他在大學和研究所時學習範圍包括中文、英文教學和中文教學等領域。待過日本和中國幾年，再到距離家鄉12個時區之外的台灣。「我總是在生命中尋找不同的東西，我喜歡老莊思想，而我跟台灣這個地方很像。我們受到中國和日本影響，卻不是中國，也不是日本。」

萬思渢擁有多元文化背景，在台北於私立學校任職時，恰巧教育部正在為東部學校找尋外籍教師。剛好，他也想到個較少外國人的環境，就此在東台灣待了10年以上，甚至在此落地深根，不過孩子已北漂工作。 「能在在這裡教書我感到很榮幸，台東有些小孩家裡環境不是那麼好，也不知道為何學英文。希望在哪天需要的時候，他們已經有英文能力。」

萬老師每週三至五會待在豐里國小，每週三更固定在下午和足球隊小玩一下，也教導他們足球英文用語。「像是腳內側傳球、運球這類基本的。足球場上所學到的紀律、團隊合作也能夠運用到現實生活中。我把自己視為球員的夥伴，也感謝豐里的校長和主任，他們非常相信我。」

「這次旭村盃很多志工在幫忙，加上球員、家長超過了1000人。」國泰世華基金會董事長李明賢。像萬思渢這樣默默出現在場邊的幕後人員，可能是未來某位足球巨星的推手。而萬老師也想在台東繼續待下去，「這邊生活環境真的很不錯。」