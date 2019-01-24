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旭村盃／田徑足球雙棲　飛毛腿黃庭琛帶傷主動請纓捧冠

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▲▼ 新市國小黃庭琛。（圖／記者林育正攝）

▲ 新市國小黃庭琛。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台東報導

「國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」決賽，新北新市國小隊長「飛毛腿」黃庭琛雖然前一日撞到尾椎受傷，腿部肌肉也不太舒服，但在下半場仍舊和教練請纓上陣。最終新市1:1(PK 4:2)擊敗新北Pakaronay奪下競爭最激烈的「鯨魚組」冠軍，飛毛腿賽後只能冰敷無法參加明星賽，他在場邊說：「最後一場比賽了，我想和隊友一起踢球。」

黃庭琛過去曾拿到新北市田徑比賽200公尺第一，還是新市國小的隊長。站上球場即使跑動過程帶來劇烈疼痛，他堅持和隊友一同奮戰。陣中大將黃愷鈞也鼓勵他「加油！不要勉強！」最終雙方鏖戰至PK，身為隊長的他也站上球門前順利罰進，幫助新市拿下冠軍殊榮。

前一天黃庭琛在場上跌倒撞到尾椎，連日比賽腿部肌肉也有些緊繃不適。但聽到他有心主動表示上場意願，也尊重他的決定。

在學校擁有雙棲運動員身份，黃庭琛說其實自己比較喜歡足球，「我比較喜歡團隊運動，跟隊友有吵過架，但好好溝通就好。足球能提升敏捷跟體能，練田徑能讓你跑更快。」 他透露早上7點得參加田徑訓練，放學再練足球。雖然有點累，還必須抓緊下課和零碎時間唸書，但他仍舊樂在其中，並且最欣賞葡萄牙天王C羅(Cristiano Ronaldo)，生活非常充實。

▲▼ 新市國小黃庭琛。（圖／記者林育正攝）

▲ 新市國小奪冠。（圖／記者林育正攝）

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關鍵字： 旭村盃足球黃庭琛
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