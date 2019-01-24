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旭村盃／高苡哲進球PK卻失手　冠軍戰輸球心情大洗三溫暖　

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▲▼ 新北Pakaronagy高苡哲。（圖／記者林育正攝）

▲ 新北Pakaronagy高苡哲。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台東報導

「國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」決賽，新北Pakaronay的高苡哲率先破門，不過卻在下半場遭到追平被逼進PK大戰，結果他和其他隊友卻在關鍵時刻失手，最後屈居亞軍，心情大洗三溫暖。賽後他透露被追平後全隊情緒不穩定，開始互相抱怨導致氣勢低落，成為PK表現失常的主因。

「進球很開心！但被追平隊友開始抱怨，門將有鼓勵大家，但氣勢還是不好。PK的時候沒自信。」高苡哲下半場進球後，新北新市國小明星前鋒黃愷鈞勁射破門1:1追平。雙方打到PK大戰，高苡哲等人失手4:2讓奪冠機會拱手讓人，全隊留下不甘心的眼淚。

儘管如此，高苡哲表示經歷過這場比賽，相信全隊未來打到高張力的冠軍賽，全隊會更冷靜，不再互相抱怨。高苡哲其實是家中的獨子，但身為隊上靈魂人物，媽媽稱讚他過去叫容易以自我為中心，但接觸足球之後更樂於分享，學會服從和團隊至上的精神。不過談到做家事，媽媽卻笑說：「怎麼可能！」

從小學一年級在操場看到人踢足球就隨意加入，到現在變成全國強隊裡頭擅長傳球、射門的靈魂人物，高苡哲已經離不開足球。就算國小畢業，他還是要繼續踢下去。

▲▼ 新北Pakaronagy高苡哲。（圖／記者林育正攝）

▲ 新北Pakaronagy屈居亞軍。（圖／記者林育正攝）

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關鍵字： 旭村盃足球新北Pakaronay
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