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SBL／半季就刷新歷史單季助攻紀錄　林韋翰盼先發入全明星

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▲裕隆林韋翰、呂政儒，達欣范耿祥、林宜輝。（圖／籃協提供）

▲林韋翰期盼以先發姿態進入全明星。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

賽季才進行22場比賽，林韋翰就用「助攻」創下多項紀錄，包含驚天的單場25分、20助攻「雙二十」，並且在1月20日就傳出本季第175次助攻，寫下SBL單季最多助攻數紀錄。去年首次入選全明星的他，目前1170票排名第5，一向不執著於個人獎項的他，希望趁著生涯年能夠以先發姿態出戰明星賽。

第16季SBL明星賽票選將在29日截止，例行賽也進入農曆春節最後一週。本季表現最亮眼的本土球員之一，裕隆主控林韋翰截自23日獲得1170票排名後衛第5，前3名蔣淯安2723票、林書緯2782票以及梅奧（O.J. Mayo）2628票有超過千票的差距，不過仍有機會超越第4的蘇翊傑1207票。

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在聯盟奮戰8季，第12季拿過最佳進步獎、最佳後場防守球員，去年則是助攻王，林韋翰直到上季才生涯首度入選全明星。今年的大爆發，他想要挑戰以先發姿態出戰明星賽。

「先感謝投票給我的球迷，入選全明星是肯定，不管是對於宣傳球團還是我自己都會很有幫助，」林韋翰繼續說道，「尤其今年狀況很好，希望能有這個機會。」

林韋翰本季場均9.1分、3.3籃板、8.3助攻、1.8抄截，得分平第14季金酒時期的生涯之最，在SBL採用新版FIBA規則助攻認定放寬後，次數比起去年拿下助攻王的5.6次大幅成長，也非常有機會超越第5季桑德斯（Jonathan Sanders）的5.8次聯盟紀錄。

▲▼林韋翰 雙二十紀錄之夜。（圖／籃協提供）

▲隊友上前恭喜林韋翰「雙二十」紀錄之夜。（圖／籃協提供）

林韋翰在去年12月28日面對台銀豪取25分、20助攻，半場12次助攻、整場20助攻雙雙都寫下歷史紀錄，也是歷史首位靠著助攻寫下「雙二十」，第4位本土單場雙二十。今年1月20日面對富邦勇士傳出本季第175次助攻，超越桑德斯於第5季寫下的174次單季最多助攻數紀錄。

隨著今年的爆發，林韋翰鎖定助攻王二連霸，也是最佳進步獎大熱門，不過他表示自己一向不專注於個人獎項，因為太過於執著數據反而會在場上分心，他永遠是把球隊的勝負擺在第一，且本季還有于煥亞、王子綱兩位強力競爭者，就連隊友郭昭男本季也有很大的進步。

林韋翰表示，自己最渴望的獎項為年度MVP，因為這個獎項原則上是頒給戰績最好的球隊成員，能拿到MVP代表自己該季的表現是能夠提升球隊戰績。

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關鍵字： SBL裕隆林韋翰明星賽全明星
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