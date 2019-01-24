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澳網／西西帕斯連丟2盤　四強戰納達爾取得聽牌

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▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

澳網男單4強戰台北時間24日開打，打響名號的希臘20歲小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）出戰西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），納達爾以6比2、6比4連拿兩盤取得聽牌。

西西帕斯和納達爾在首盤互保發球球，接著他在第3局和第7局遭到破發，該盤納達爾以6比2拿下，首盤西西帕斯出現8次非受迫性及2次雙發失誤。第二盤西西帕斯回過神來，雙方互保發球局，關鍵第9局納達爾成功破發，最後以6比4拿下，連取兩盤獲得聽牌優勢。

納達爾在去年美網半決賽傷退之後，一直沒有參加正式比賽，新賽季開始不久，又退出了布里斯本網賽，即便他的身體狀態令人擔心，但納達爾在本屆澳網用身手證明身體無礙，順利挺進4強戰。

上賽季西西帕斯進步神速，在羅傑斯盃網球賽擊敗4位世界排名前10的選手闖進決賽，並摘下年底ATP新生力量總決賽冠軍。本次澳網第四輪擊敗費德勒（Roger Federer）後，又再擊敗阿古特（Roberto Bautista Agut），繼續上演大驚奇，職業生涯首度殺入大滿貫4強的他也被視為爭冠候選。

▲▼ 納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 澳網西西帕斯納達爾
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