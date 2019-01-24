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澳網／大坂直美與科娃爭冠及球后　大坂挑戰史上亞洲最佳

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▲▼大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美將有望把亞洲排名提升到新高度。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報

澳網女子單打冠軍戰對戰組合出爐，將由日本名將大坂直美對決前球后科維朵娃(Petra Kvitova)，本戰可說意義非凡獲勝的不僅能捧起獎盃外，還將登頂成為新科球后，倘若日本小將衝上世界第一，將再次刷新亞洲球員在網壇的排名紀錄。

科維朵娃在4強戰對決世界排名35的柯林斯(Danielle Collins)，雖然第一盤被逼入搶7仍以7比6(2)拿下，第二盤更不給對手機會直接6比0輕取，比賽中可見他的跑動相當輕盈，在正手與反手也非常有力，變線都讓對手防不勝防。

而大坂直美則在本屆澳網中，狀況一場比一場還要好，從第三輪比賽開始幾乎都是硬仗，但她卻越戰越勇連續擊敗謝淑薇、塞瓦絲多娃(Anastasija Sevastova)、斯維托利娜(Elina Svitolina)以及普利斯可娃(Karolina Pliskova)這些種子選手，狀況可說處在巔峰。

▲▼2019澳網8強，科維朵娃(Petra Kvitova)。（圖／路透）

▲科維朵娃經驗將成一大利器。（圖／路透）

狀況火燙的兩人將正面交鋒，雖然他們都曾拿下過大滿貫冠軍，不過這次卻同樣都是第一次闖入澳網決賽，也考驗著雙方的臨場能力，不過舊帳面而言，大坂直美有著更高的奪冠聲望，她目前各項技術已經處在極致狀態，加上又稍具年齡優勢，猶如年輕版時的小威廉斯(Serena Williams)，但科維朵娃同樣在4強戰打出信心，加上有著較豐富的經驗，這勢必會成她一大利器。目前大坂直美世界排名第4，科維朵娃世界排名第6，不論最終誰會奪冠，可以確認的就是勝方將會登頂成為新科球后。

大坂直美若成功封后，將會刷新亞洲女子網球選手最高排名紀錄，最一開始是由日本選手伊達公子保持的第4名，但2014年由中國選手李娜打破，當時她的紀錄衝到世界排名第2，如今大坂直美將有望再次把亞洲紀錄提升到另外新高度，而她若拿下澳網冠軍，生涯就累積達2座大滿貫冠軍，同時位居世界第1，這也將超越李娜過去的成就。

▲李娜輕鬆直落二晉級8強。(圖／達志影像／美聯社)

▲李娜。(圖／達志影像／美聯社)

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網大坂直美科維朵娃
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